2拋錨車慘遭國軍裝甲「輾成廢鐵」 軍方回應了

有民眾的車輛拋錨，遭到前來救災的國軍水陸兩棲甲車輾過。（圖／東森新聞）





有民眾的車輛拋錨停在路中央，疑似被泥水覆蓋，導致救災的國軍裝甲車路過時沒注意到，直接輾了過去，愛車變成廢鐵。

道路中央停著一輛黑色休旅車，其他用路人從一旁小心翼翼路過，只見這輛車，不但整個車頂被壓爛，擋風玻璃也碎裂，車身凹陷扭曲，幾乎成了一團廢鐵，車主在一旁好無奈，原來愛車是被國軍裝甲車輾了過去，受害的還不只一輛。

車主因為淹水拋錨，棄車趕快逃跑，沒想到後來水直接淹沒車輛，導致在國軍的AAV-7水陸兩棲甲車來救災的時候，直接把車給輾壞了。

廣告 廣告

目擊民眾：「昨（11日）我們AAV-7，出來救人的時候。」

案發在11日晚間，宜蘭蘇澳鎮有民眾的愛車，疑似因為泡水拋錨停在路中央動彈不得，再加上水淹到快一層樓高，整輛車都在水下，裝甲車當時趕著前往救災，路過時沒注意，不慎直接輾過去。

受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區都出現淹水災情，11日晚間蘇澳鎮街道上，國軍的裝甲車出動救災，直接涉水而過，但這回卻沒有注意到民眾的車輛，造成車損，還好沒有人受傷，不過也得面對後續賠償。

根據《TVBS新聞網》詢問海軍司令部，陸戰隊指揮部已派出隊員，與蘇澳鎮公所及當地警方完成受損民車備案，後續將由蘇澳鎮公所與陸戰隊指揮部聯繫後續賠償事宜。

更多東森新聞報導

快訊／鳳凰快死了！ 垂直風切正「狂砍生命值」

多條溪流倒灌溢流 蘇澳「排水不及」撤離又挨批

地表最強戰車M1A2T臂章 才開賣就完售...官方緊急加製再版

