2新人搶接棒 藍盼先協調

國民黨新北市永和區黨部主委、立委林德福（前排右三）希望遞補連斐璠遺缺的人選，能經由協調達成共識，共推1人出線。（王揚傑攝）

新北市第七選區（永和）議員應選3席，現任國民黨資深議員連斐璠已宣布不再連任，永和區民治里長陳以樂及永和區工商婦女聯誼會長李珮媜均表態爭取連斐璠遺缺，近期已頻在地方走動。國民黨新北市永和區黨部主委、立委林德福表示，會依規定辦理初選，但最好是能經由協調達成共識，共推1人出線。

連斐璠表示，自己從政40年，國民黨過去最被詬病就是年輕人無法出頭，導致年輕人不願加入國民黨，所以決定從自身做起，把位置讓出來，給年輕人機會。也不會指定接班人，因為要給年輕人一個公平的競爭環境，透過正當的民主機制出線。

廣告 廣告

陳以樂曾任中國國民黨全國黨代表、新北市青工總會副總會長，民國107年以27歲年紀當選里長，並於111年連任，曾獲市府特優里長表揚。陳以樂近期已在跑地方行程，他表示，議員選舉牽動市長選舉整體布局，若能提前完成初選，有助於選戰節奏與團結氣氛，但仍尊重黨中央決定。

李珮媜曾任國民黨黨代表、國民黨前主席洪秀柱祕書，111年參加新北市議員第九選區黨內初選，但她最令人印象深刻的是，選舉期間國民黨大小造勢場合，幾乎都可看到她擔任主持人，故有「藍營第一麥克風手」稱號。李珮媜說，永和是她長期工作、服務與生活的重心，初選可以提早並守住永和關鍵1席。

林德福表示，陳以樂和李珮媜都是非常優秀的同志，近期2人都積極爭取永和鄉親的支持，黨部會依規定辦理初選，初選辦法應是以民調為主，目前尚未確定；但最好2人能透過協調，取得共識，共推1人代表國民黨參選，完成世代交替，成功守住席次。