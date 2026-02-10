2旅行社遭廢照、3業者申請停業 觀光署最新公告曝

交通部觀光署近日更新具法定公告事由之旅行社清單，今年度名單中，慶祥旅行社與草屯旅行社因屆期未能繳足保證金，遭廢止或撤銷執照；樂皮旅行社核准解散；彩虹國際旅行社因財務困難遭勒令停業；另有3間業者申請停業，提醒民眾安排出遊行程時多加注意。

觀光署公告資訊顯示，經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，且經觀光署通知屆期仍未繳足保證金，慶祥旅行社因此自今年1月15日遭廢止或撤銷執照，草屯旅行社也於2月2日起被廢止或撤銷執照。

觀光署指出，彩虹國際旅行社因財務業務狀況異常，無法履行契約責任，依發展觀光條例規定，在1月16日勒令該旅行社停止經營3個月；樂皮旅行社經核准及主管機關副知，於1月23日起解散。

此外，觀光署表示，有3個旅行社自行申請停業獲准，分別為歐樂旅行社、台灣國際旅行社及華夏大地旅行社，不過業者得於停業期間申辦復業。

