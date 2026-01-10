2暖心里長 合購高麗菜送里民

高麗菜量產價跌，台南市南區大忠里長許智雄主動購買700顆高麗菜，10日分送里民與弱勢戶。（程炳璋攝）

高麗菜價今年因氣候佳、量產豐，造成價格崩盤，一度跌破產地每公斤5、6元，不到去年同期3分之1。菜農被迫公告賤賣，以最低每顆10元提供民眾自採，台南市南區大忠里、田寮里2里長以每顆20元的價格、向白河區菜農合購1200顆高麗菜，10日分送里民還兼做愛心。台南市農業局表示，去年底菜價大跌，但最近靠近年節，尾牙餐會等市場需求提升，高麗菜價目前回升到每公斤11.5元。

台南市農民會在稻米休耕期間搶種高麗菜增加收入，全市高麗菜產量占全台第4，尤其冬季低溫較少病蟲害，氣候穩定，適合種植，每年的12月與隔年1月都是盛產季節。

台南市的高麗菜去年1月時的產地價平均每公斤16元，主因是前年底的種植期間遇上風災，耕種面積變小，以致去年1月量少價昂，農民賣到一波好價格。

惟去年底種植期氣候佳，導致今年1月高麗菜產量大增，儘管農糧署向農民預警宣導恐生產過量，仍出現生產期集中，菜價大跌，產地價每公斤一度跌破5、6元，價格不到去年同期3分之1，農民相繼反映不敷生產成本，台南市各菜市場甚至出現3顆100元的價格，菜農乾脆透過網路賤賣，以每顆最低10元不等的代價開放民眾到菜園內自採。

台南市南區大忠里長許智雄、田寮里長陳敏慧獲知高麗菜價崩跌，主動聯繫白河區菜農，了解是簽訂契作的中盤商的菜販扛下大部分虧損，遂以每顆20元向中盤商大量採購，許買了700顆、陳買了500顆，10日大方分送里民，弱勢里民加送2顆，在寒冬中「送暖兼推銷」。

農業局表示，高麗菜價去年底量多價跌，市場供過於求。歲末許多企業辦尾牙餐會，蔬菜使用量大增，市場需求提升，價格逐漸回升到每公斤11.5元。台南市正密切關注菜價漲跌幅度，配合農糧署調配市場供需。