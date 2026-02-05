2月不用進公司！同事請光特休「爽放1個月假」 網分兩派：後面很痛苦

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

今年2月只有28天，扣除週休二日、春節與228連假後，實際出勤天數只剩14天。有網友分享，公司有一位同事竟然將今年的特休一次集中請在2月，等於放了一個月的假期，讓他直呼「超猛」。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

有網友分享，公司有一位同事竟然將今年的特休一次集中請在2月。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads發文表示，2月只要上14天班，身邊有同事一次把今年的特休全部請掉，「二月直接不用進公司，當個雲端員工」。他還分享，對方1月30日上完班，下次進公司是3月2日，讓他感嘆「真的別說多讚了」。

貼文一出，許多人直呼羨慕，「我原本也想這麼做，但怕被主管眼神殺了」、「明年我也這麼幹好了」、「2/6開始休假的路過，我們主管甚至1/30下班就跑了」，還有網友分享，「真正看過厲害的是特休31天一次請完+結婚14天假+產後娩假42天有薪假+留職停薪連生兩胎6年後才回來上班」。

不過，也有上班族認為，「我每年都這樣做，不過爽完回來上班的第一天超痛苦」、「才二月，後面沒假感覺很痛苦」、「代價是他今年剩下的日子都沒有假可以請了耶」、「我反而不喜歡放太長的假，這樣會收不了心」、「可是爽這1個月，卻痛苦11個月，我寧願分散」。

