2月世界恐不平靜！命理師示警台灣「不是單一危機」：隱藏秘密開始浮現

政治中心／黃韻璇報導

隨著2026年丙午馬年的到來，全球局勢進入關鍵轉折點，國運與自身運勢都受到關注。吠陀占星權威李靜唯近日就解析，「二月，世界正式進入一個全力加速、卻尚未攤牌的階段」。李靜唯表示，對台灣而言，這次滿月啟動的不是單一危機，而是長期被隱藏的體制內秘密開始浮現。

李靜唯2日分享二月吠陀占星能量預測，表示2月世界正式進入一個全力加速、卻尚未攤牌的階段，從2月4日起，水星、金星、太陽陸續由摩羯座進入水瓶座，象徵集體意識被啟動、舊秩序開始鬆動，但真正的結果，仍在醞釀之中。

廣告 廣告

李靜唯透露，「水星進入水瓶座」，代表國際溝通、外交談判與多邊論壇，容易出現跳脫既有框架的新論述與顛覆性提案；「金星進入水瓶座」，是指民意與執政者之間的落差感被放大，抗議、理念對立、聯盟重組的跡象逐漸浮現；「太陽進入水瓶座」，則是國際局勢從單邊行動，轉向陣營化與價值選邊，科技、安全、軍工、太空與資安議題成為焦點。這也是為什麼2月看似「事情很多」，卻還沒真正攤牌，因為這是一個重組前的對位期。

李靜唯預言2月的台灣「敵我輪廓浮現，真相正在鬆動」。（圖／資料照）

接著李靜唯指出「中、美、伊朗、台灣：壓力同步升高」，中國權力與體制議題被放大，軍政結構、忠誠與清洗的張力升高。表面穩定，內部正在重新洗牌，這樣的動盪，短期可能延續至6月底之前；美國滿月牽動對外立場、盟友關係與財政壓力。情緒化的外交語言，或因安全議題而做出的強硬姿態，在這個時段特別容易被放大，今年9月之前，美國就像一把拉到極限的弓，緊繃、易怒，天災人禍一觸即發；伊朗滿月直接觸及國家安全與人民情緒核心，2至7月為相對艱困期，民生壓力、內部動盪與對外衝突風險同步升高。

至於台灣，李靜唯表示「敵我輪廓浮現，真相正在鬆動」，對台灣而言，這次滿月啟動的不是單一危機，而是長期被隱藏的體制內秘密開始浮現，因此他預言，「我們會逐漸看見：檯面上的對立變得更清楚、檯面下的運作被點名被揭露、過去不能說不能碰的議題，開始攤在陽光下」。

李靜唯直言，配合 Ashlesha（蛇） 的能量，這種揭露往往不是爆炸式的，而是一層一層剝開讓人無法再假裝看不見。他也給台灣民眾建議，這個月最重要的不是急著選邊站，而是看清楚誰才是真正的對手、分辨恐懼與真相的差別、在揭露來臨時保持清醒而不躁動，因為有些敵人是明的，有些敵人是暗的；真正的危險不是衝突本身，而是在真相出現時選擇視而不見。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

2026國運預測！台灣將面臨「3大考驗」：2027迎死神 命理師揭驚人巧合

他被預言「奪下2028總統大位」 命理師解流年驚吐：大象變獅子

年底能量劇變！命理師示警「天災強襲」：台灣也恐遭殃

國民黨主席明投票日！命理師示警1事：恐玉石俱焚

