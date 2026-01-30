2月中急凍「比2016霸王寒流冷」 鄭明典說話了

一氣象粉專表示，模式預報顯示2月9日可能有一波強冷空氣來襲，嚴寒情況甚至比2016年「霸王寒流」還要誇張。前氣象局長鄭明典呼籲，類似預報常出現，要多方比較才可信，目前觀察2月中旬確實會有一波強冷空氣，但會不會超越霸王寒流，有待觀察。

氣象粉專「觀氣象看天氣」29日語出驚人，引用美國模式預測，稱2月9日上午8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，代表平地可能出現攝氏0度低溫，比2016年的霸王寒流還強。

2016年1月受負北極震盪影響，北半球陷入急凍，位在市區的台北氣象站測到設站以來首次冰霰；海拔不到200公尺的桃園市楊梅區、新北市新店區都出現積雪，連陽明山也測到零下3.7度極端低溫，全台超過60人凍死。

儘管該粉專強調，此預測超過10天，不確定性相當高，先看看就好，仍引起網友討論，驚呼「台灣不是在亞熱帶嗎？平地怎麼會冷到下雪」、「天氣也太極端了吧？不敢想像台北平地下雪是什麼場面」、「希望這預報不準，不然可能出事」、「美國預測常見空包彈，望周知」。

鄭明典說，電腦模式經常出現這種預報，這時反而該語帶保留，提醒一下未來有冷空氣的可能性就好，不需要過度強調。

鄭明典分析，雖然美國模式顯示2月中有一波強冷空氣來襲，但該模式預測失準前科累累，要等其他模式例如歐洲出爐，比較可信；歐洲模式目前「沒有報到台北平地0度」，暫時不用擔心。

