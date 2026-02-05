2月事業運開外掛！這「4大星座」升職加薪全到位

生活中心／吳宜庭報導



2026年2月，星象力量強勁！水瓶座日食開啟全新事業賽道，土星換座帶來穩健助力，天王星順行則推動創新突破。在這股能量影響下，部分星座將獲高層青睞與資源加持，人脈與專業優勢並行，升職、加薪機會大增，無疑是給廣大上班族一劑強心針。「搜狐網」整理出本月四大職場強運星座，助你把握高光時刻。









2月職場錦鯉出現了！高層追「4大星座」給資源...升職加薪全到位

「搜狐網」指出，水瓶座、獅子座、摩羯座以及白羊座在二月升職加薪、機會爆棚。（圖／翻攝畫面）

本月「四大職場強運星座」名單：

廣告 廣告





第四名白羊座：行動力爆棚破局，事業越拼越旺

白羊座在2月將憑藉強大的行動力殺出重圍，火星入駐事業宮帶來突破力，尤其新媒體與網路相關專案有望取得意外成果。2月13日土星加持後，衝勁更具章法。本月機會多來自新市場開發與挑戰性專案，但須注意，不要因急於求成而忽略細節，尤其受上旬水逆餘波影響下，重大決策宜謹慎，並留意頭部、眼部健康。

第三名摩羯座：厚積薄發顯實力，升職加薪穩如泰山

靠長期累積與精準判斷力，本月可成為職場黑馬。判斷力精準，能迅速抓住合作與談判核心，專業能力過硬帶來稀缺價值，升職或核心專案任命水到渠成，正財收入穩步上漲。建議聚焦核心項目、主動展示成果，否則容易被忽略。2月中旬主動匯報工作進度，月底前規劃職涯，爭取帶團隊機會。

第二名獅子座：人脈資源大爆發，輕鬆躺贏事業場

獅子座在2月將人脈資源全面爆發，沾木星光環加成，加上2月17日水瓶-獅子軸線的發力，個人魅力和資源整合能力直接拉滿。貴人與客戶推薦帶來眾多機遇。談判與競標自帶優勢，升職核心職位概率高。不過，要時刻保持謙虛，學會分享榮譽，並平衡工作與生活。2月第二周為談薪跳槽黃金期，下旬要多家參加行業活動，拓展人脈可進一步提升收入。

第一名水瓶座：本命月強勢加持，事業一路暢通無阻

事業運巔峰，太陽、水星、金星齊聚本命宮，迎來屬於自己的「主場時間」，加上2月17日水瓶座日食加持，創新點子易獲高層認可。跨界合作、創業或跳槽機會頻現，自由職業者亦可接到高端訂單。建議避免過度追求完美，勿因糾結細節而耽誤項目進度，跨部門協作適度妥協，主動對接資源，即可開啟事業新賽道。值得一提的是，2月17日日食前後提交提案，成功率將翻倍。





2月職場錦鯉出現了！高層追「4大星座」給資源...升職加薪全到位

2月星象為事業增添助力，不論是否上榜，都適合把握時機全力衝刺。（圖／民視新聞資料照）

整體而言，2月星象為事業增添助力，不論是否上榜，都適合把握時機全力衝刺。職場人可專注核心成果、拓展人脈，自由工作者主動爭取資源，想談薪或轉職者宜待下旬行動。星象只是推力，關鍵仍在實力，願大家2月事業進階、升職加薪雙收。





以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：2月職場錦鯉出現了！高層追「4大星座」給資源...升職加薪全到位

更多民視新聞報導

年前別忘領「肺癌篩檢紅包」！國健署籲「這些人」把握早期救命機會

出國旅遊注意了！ 「海外緊急就醫」可申請健保醫療費用核退

北車地底藏「膠囊旅館」？他揭密：只有這族群能住！

