2月優惠：過年走春出遊5折起、國外行程買1送1｜「小米旗艦掃拖機」現省破萬元｜專櫃美妝下殺65折up｜馬年黃金／開運春聯限時折扣｜揪愛Mei推好物
NIKE出清7折起、LUSH、The Body Shop 5折甜甜價 iHerb超狂下殺35折起 內外皆美全部打包帶走
2026馬年即將到來，過年待辦事項就是「買個不停」，從寒假旅遊、大掃除裝備、美妝保養品、健康補給，到馬年應景的各項居家布置、黃金首飾，每一項省不得、花得理直氣壯！不想讓荷包一開工就先破洞，就靠這篇2月優惠懶人包，小編整理了最殺、最生火的好物清單，優惠內容應有盡有，像是國內外人氣旅遊景點／門票買1送1、最低5折起；Dyson吸塵器、小米掃拖機下殺58折起；黃金、水晶首飾也有官網限定的獨家優惠。把握機會聰明入手，讓新的一年開運省荷包、花小錢迎接新氣象。
🚅過年國旅、寒假出遊撿便宜！票券/行程5折起、飯店最高折$999
過年連假9天，正是規畫旅行的最佳時機。無論是國內小旅行、泡溫泉放鬆，還是出國走走、探索世界，各大旅遊平台都有優惠可享！從交通、住宿到門票、行程通通讓你省一波，提早下訂不只撿便宜，也能讓行程更順暢、玩得更安心。
💃新年美美見人！彩妝保養補貨去 雅詩蘭黛、M.A.C...下殺65折起
農曆新年走春拜年，見親戚、約朋友，有好氣色才「有面子」！無論是熬夜守歲後的急救保養、出門走春的完美妝容，趁著各大美妝保養品牌的新年優惠檔期，趕快下好離手、早買早享受，讓每一次亮相都不失了面子、自帶美肌濾鏡！
💪新春顧健康！iHerb全站75折、指定品牌保健品狂降5折up
過年走春群聚一攤接一攤，加上年夜飯大魚大肉、守歲打亂作息...這時候更要把健康顧好。把握各大保健品牌的新春限時優惠，從成人日常保養到兒童營養補給全都有，新的一年健康打底、補貨也能輕鬆省荷包。
💰馬年開運就買黃金／水晶！周生生「馬上吸金」滿額折$1,888
新春討個好彩頭，用黃金開運準沒錯，不只為新的一年帶來喜氣，更是給自己的犒賞、會增值的收藏；再加上2月正逢情人節檔期，送給另一半一份體面的心意，讓她新年走到哪都能閃閃發光。除了黃金，多彩剔透的水晶首飾或擺件，也是招好運的吸睛選擇，趁著新春優惠入手，今年就把夢幻逸品帶回家！
🏡居家汰舊換新！大掃除必買神隊友、馬年春聯/招財擺件晚鳥優惠
迎接馬年，居家環境當然要煥然一新。年節前必備的大掃除，也有新春折扣讓你省荷包，無論是Dyson吸塵器或小米掃拖機器人，這次就交給它們，讓打掃事半功倍吧！清潔工作完成後，也別忘記替家中換上應景新軟裝，馬年春聯、招財布置、紅色系家飾...正好為空間添上一絲年味，趁優惠一次補齊，儀式感輕鬆get！
