2月六星連珠又水逆！ 4星座當心破財、溝通出包
時序進入2026年2月，塔羅牌老師艾菲爾指出，2月底適逢水星逆行，又有罕見的「六星連珠」奇景，雙子座、天秤座、牡羊座、獅子座要特別注意，可能會有小麻煩、溝通誤會或是出現破財情況。
塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，進入2026年的第二個月，星空顯得人格外熱鬧且神秘。本月最受矚目的莫過於二月中旬的農曆新年，2月16日除夕與17日大年初一，恰逢雙魚座新月與水瓶座日環食，象徵著一個巨大的生命週期正在更迭。更令人震撼的是，土星在月中正式進入白羊座，並與海王星在雙魚座末端交會，這是一場關於「現實」與「夢想」的終極大和解，為我們的新年啟航注入了深沉的責任感與靈感。月底前，水星於雙魚座開始逆行，加上罕見的「六星連珠」奇景，宇宙仿佛在提醒我們，在奔向新目標之前，請先回頭檢視心靈的缺口。
2026年2月12星座運勢
牡羊座
本月重點：個人特質、壓力、事業
進入二月，白羊座正站在一個全新的時代門檻上。隨著土星正式進入你的宮位，你將感受到一股前所未有的「定型」力量，這會提升你的個人特質，讓你顯得比以往更加成熟穩重。挑戰在於，土星帶來的壓力可能會讓你覺得肩膀變沉了，特別是事業上的責任感倍增，讓你不敢輕易鬆懈。化解之道在於將壓力視為磨練專業度的「負重訓練」，不要急於求成。
值得開心的是，農曆年間的星象對你的事業宮位有正面推力，過去積累的人脈可能會在拜年期間為你帶來驚喜的合作機會。月底的水逆雖然會造成通訊上的小麻煩，但這正好是讓你停下腳步、校準目標的好時機。令人期待的是，下旬的六星連珠將點亮你的社交與願景宮位，你可能會在某個團體中找到自己未來十年的奮鬥座標。
金牛座
本月重點：財運、紓壓、心靈
金牛座在二月迎來了守護星天王星恢復順行的好消息，這意味著卡關已久的計畫終於要動起來了。你的財運在月初有些波動，可能會有突如其來的支出，但隨著月底金星與木星的三分相，偏財運勢轉強，農曆年間的紅包或投資獲利值得期待。挑戰在於，月初金星與天王星的四分相可能讓你感到莫名的焦慮。
突破點在於學會紓壓，利用年假期間進行一場深度冥想或香氛療愈，能讓你的能量回穩。在心靈層面，本月你對生命的感悟會變得非常深刻，適合反思過去一年的得失。值得開心的是，新年的聚會將帶給你溫暖的力量，化解你內心的孤獨感。令人期待的是，月底的六星連珠將為你的長遠規劃帶來清晰的輪廓，讓你發現自己原來擁有這麼多可以活用的資源。
雙子座
本月重點：學業、破財、魅力
雙子座在二月就像是一隻多采多姿的蝴蝶。年初的獅子座滿月點燃了你的魅力，讓你在各種社交場合中都是最亮眼的存在，桃花運也隨之升溫。然而，挑戰出現在學業或專業研究上，月底水星在你的事業宮位逆行，容易出現溝通誤會或文件出錯，建議重要事項務必備份。此外，過年期間的玩樂開銷較大，要小心一時興起的消費導致破財，建議設定一個「快樂預算」來控管。
值得開心的是，大年初一的日環食為你的新計畫注入了強大的動力，如果你有想學習的新技能，現在就是最好的起點。令人期待的是，月底的六星連珠將聚焦在你的公眾形象宮位，某個過去你曾努力過的成果將會被大眾看見。突破方式是保持幽默感，即便在水逆期間也要以平常心面對生活中的小插曲。
巨蟹座
本月重點：家庭、情緒、愛情
對巨蟹座來說，二月是找回根基的月份。農曆新年期間，你的重心完全回歸到家庭，與家人的互動將填補你內心的空洞。挑戰在於，新月日環食發生在你的遷徙宮，可能會引發關於「未來要去哪裡發展」的糾結情緒，讓你感到不安。化解之道是尋求長輩的建議，或是與另一半坦誠布公地討論。
在愛情方面，如果你有穩定的物件，本月適合談論更長遠的承諾；單身者則可能在家族聚會或老友敘舊中重新擦出火花。值得開心的是，下旬金星與木星的吉相會帶來一段放鬆且愉快的旅行時光。令人期待的是，月底的六星連珠將開啟你的智慧之門，你可能會突然看透某個糾纏已久的執念。只要穩住情緒，這個二月會是你情感收穫最豐碩的一段日子。
獅子座
本月重點：桃花、健康、生活
獅子座在二月一開始就迎來了命宮滿月，這讓你充滿了行動力與自信，但也容易因為過於強勢而忽略身邊人的感受。在生活步調上，本月你會感到有些混亂，特別是農曆年間的社交應酬繁多，需要注意健康，特別是消化系統與睡眠品質。挑戰在於如何婉拒不必要的酒局，留點時間給自己。
值得開心的是，你的桃花運勢在新年期間非常旺盛，無論是單身還是有伴，都能感受到被愛與被關注的喜悅。突破的關鍵在於展現你溫柔的一面，而不僅僅是王者之風。令人期待的是，月底的六星連珠將點亮你的財務資源宮位，可能會有關於保險、稅務或共同投資的好消息傳來。只要保持作息正常，這個月你會玩得開心且收穫滿滿。
處女座
本月重點：工作、脫單、放鬆
處女座在二月需要學會「慢下來」。月初水星進入雙魚座，這讓一向理性的你在處理工作時變得感性許多，雖然增加了靈感，但也可能導致細節上的疏忽。挑戰在於月底的水逆發生在你的對宮，容易與同事或合作夥伴產生溝通斷層。突破方式是凡事留有餘地，不要把行程排得太滿。
令人開心的事發生在感情生活，二月中旬的星象對於想要脫單的處女座非常有利，你可能會遇到一個與你靈魂共鳴的人，雖然進展不一定神速，但感覺非常踏實。過年期間是你最好的放鬆期，放下手中的待辦清單，享受當下的寧靜。令人期待的是，月底的六星連珠將引動你的伴侶與合作宮位，某段重要的人際關係將會塵埃落定，為你帶來長久的安定感。
天秤座
本月重點：人際、破財、婚姻
天秤座在二月面臨著價值觀的重新洗牌。月初金星與天王星的四分相可能帶來人際關係上的震撼彈，某個你認為很合拍的朋友可能突然展現出讓你意外的一面。挑戰在於如何維持你心中的天秤平衡，而不被對方的轉變影響心情。在財務上，過年期間要避免盲目跟風投資或博弈，否則容易出現破財的情況。
在婚姻與伴侶關係中，這是一個適合深度溝通的月份，特別是土星進入白羊座後，你會更看重關係中的責任感。值得開心的是，大年初一的日環食會為你的創意生活帶來新氣象，你可能會發現新的興趣愛好。令人期待的是，月底的六星連珠將發生在你的工作與健康宮位，這預示著你將找到一套更科學、更高效的生活方式，讓整個人煥然一新。
天蠍座
本月重點：魅力、學業、紓壓
天蠍座在二月的能量非常深邃。年初的下弦月發生在你的宮位，促使你清理掉一些不再適合的舊習慣。在學業或研究領域，你的專注力極高，雖然會遇到一些瓶頸，但只要能堅持下去，突破就在眼前。挑戰在於年底的水逆可能讓你感到辭不達意，容易在表達觀點時顯得過於尖銳。
突破點在於學會紓壓，不要把所有事都扛在肩上，年假期間的運動或遠足會是不錯的選擇。值得開心的是，你的個人魅力在月底會達到巔峰，金星與木星的交會讓你在異性眼中極具神秘吸引力。令人期待的是，月底的六星連珠將點亮你的戀愛與創意宮位，這不僅可能帶來一段刻骨銘心的浪漫，也可能讓你的某項才華得到驚人的發揮。
射手座
本月重點：財運、貴人、家庭
射手座在二月展現出極強的行動力。年初水星進入雙魚座，讓你的直覺變得異常敏銳，這對你的財運非常有幫助，特別是在判斷投資目標時。挑戰在於月底的水逆可能導致交通延誤或溝通混亂，過年返鄉時建議預留更多緩衝時間。在家庭關係中，本月你可能會扮演調解者的角色，處理親戚間的瑣事。
值得開心的是，你的貴人運勢強勁，農曆年間長輩的一句無心之談，可能會成為你下一階段事業發展的關鍵啟示。突破方式是保持謙虛，多聽少說。令人期待的是，月底的六星連珠將聚焦在你的家庭與根基宮位，這預示著你可能會決定置產、搬家或建立一個更穩定的生活核心。這是一個建立安全感、為未來打地基的重要時刻。
摩羯座
本月重點：事業、工作、情緒
摩羯座在二月感受到了一種「卸下重擔」的輕鬆感。隨著守護星土星進入白羊座，雖然帶來了新的責任，但過去那種莫名的沉重感消失了。在工作上，你展現出驚人的效率，特別是初五之後，許多積壓已久的任務都能迎刃而解。挑戰在於月底水逆可能引發你對自我價值的情緒內耗，擔心自己做得不夠好。
突破的關鍵在於肯定自己的階段性成就，不要過度追求完美。在事業佈局上，本月適合做一些非正式的洽談，過年拜年時的交流可能比正式會議更有收穫。值得開心的是，月底金星與木星的吉相會帶來一波不錯的進帳或獎勵。令人期待的是，六星連珠將發生在你的學習與溝通宮位，你可能會在近期接觸到某個徹底改變你思維模式的全新學問。
水瓶座
本月重點：財運、個人特質、桃花
二月對水瓶座來說，是找回自我主權的月份。年初的日環食發生在你的宮位，這是一個強大的轉運信號，你的個人特質將變得更加鮮明且不隨波逐流。挑戰在於金星與天王星的四分相可能引發財務上的突發狀況，建議過年期間控制好開銷，避免破財。在財運方面，月底的星象對你有利，可能會有遲來的獎金或補償金。
值得開心的是，你的桃花運勢在二月中下旬開始回升，特別是金星進入雙魚座後，你的溫柔與獨特會吸引到許多有趣的靈魂。令人期待的是，月底的六星連珠將聚焦在你的金錢與價值觀宮位，這是一個難得的機遇，讓你重新定義什麼才是真正的「財富」，並找到能讓你長久獲利的理財模式。
雙魚座
本月重點：心靈、壓力、生活
雙魚座是二月的宇宙焦點。本月新月、水星、金星接連進入你的宮位，雖然月底的水逆會帶來一些壓力，讓你覺得思緒混亂，但這也是一種「靈魂洗牌」。在生活中，你會感到感官變得異常靈敏，這是一個適合從事藝術創作或深度心靈療愈的時間。挑戰在於如何不被外界的嘈雜干擾，維持內心的純淨。
突破的關鍵在於學會獨處，即便在農曆新年的喧囂中，也要留一段時間與自己對話。值得開心的是，月底金星與木星在你的宮位交會，這會為你帶來極大的幸運與喜悅，甚至會有意想不到的驚喜降臨。令人期待的是，月底的六星連珠發生在你的命宮，這預示著你即將迎來人生中一個非常重要的轉捩點，你將會以全新的面貌，去擁抱充滿無限可能的未來。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
