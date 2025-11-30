2月前「寄美掛號信狂被退」一度暫停服務 中華郵政12月起恢復

中華郵政宣布恢復寄往美國國際航空信函、明信片、印刷物、新聞紙、郵簡等掛號服務。（示意圖／報系資料照）

中華郵政10月曾公告，因美國政府關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查愈來愈嚴格，部分寄往美國及夏威夷國際航空函件，因不明原因遭到退件，因此暫停美國掛號寄送服務。近日中華郵政給出好消息，自12月1日起，恢復收寄發往美國之掛號信函服務。

中華郵政指出，自114年（2025年）12月1日起，恢復收寄發往美國之掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。

中華郵政表示，寄往美國之各類國際郵件，包含平常小包、掛號小包、掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件、國際包裹及國際快捷郵件等，不論內裝物為商品或文件，請先至本公司全球資訊網之「EZPost線上交寄」網頁，製作國際郵件發遞單，不接受紙本發遞單。

廣告 廣告

中華郵政說，寄往美國郵件，內裝物品為商品時，目前僅限以下品項：首先是物品種類勾選「禮品」，且內容物價值不逾美金100元；以及內容物為「書籍」等物品。

中華郵政曾在10月初公告，目前歐盟27國、美國、日本、香港、英國、瑞士、挪威、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯及蒙古郵政屬強制要求郵件需預先傳遞電子通關資訊（ITMATT），以紙本發遞單交寄之郵件，因無法提供電子通關資訊（ITMATT）予寄達國郵政，恐遭致退件。

交寄內含商品類之國際郵件（如國際平常小包、國際掛號小包、國際e小包、國際包裹、國際快捷商品類郵件）至上述國家，請先使用「EZPost線上交寄」網頁，選擇郵件種類後，以英文或寄達國通用語言輸入郵件資料並列印發遞單及商業發票，俟窗口完成郵件收寄程序，系統將自動傳遞電子通關資訊至該國郵政，以加速郵件進口通關時效。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北一女高三生墜亡！ 同校家長嘆「學生壓力來源複雜」：再和父母說說話好嗎？

「中國首父」被爆狂生3百孩！昔喊至少要50優質兒 情人曝光炸裂細節

宏福苑印傭回憶「雇主不信失火」 見2大樓狂燒急喊：快下樓