2月台股期指漲388點

微程式114年第四季財報，預計2/25提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(7721)微程式-公告本公司114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季4.其他應敘明事項:無
【台北股市】漲532.74點
（中央社台北2026年2月11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。加權指數開盤為33086.15點，盤中最高33707.83點，最低33071.67點；不含金融股指數29997.61點，漲495.14點。八大類股漲跌幅：泥窯股漲3.11%、食品股漲0.5%、塑化股漲2.51%、紡織股漲0.5%、機電股漲1.75%、造紙股漲0.3%、營建股漲1.03%、金融股漲0.88%。委買張數2296萬1549張，委賣張數1304萬601張，成交張數952萬8050張。收盤時上漲605家，下跌407家，持平85家。成交量前5名個股為友達、旺宏、凱基台灣TOP50、群創、力積電。漲幅前5名個股為榮科、熙特爾-創、睿生光電、旺宏、台玻。跌幅前5名個股為首利、美時、保瑞、聯德、眾達-KY。
〈台股盤後〉金蛇翹尾三天狂飆1822點 蛇年噴漲萬點收33605點完美封關
受惠美股強勢與年前押寶買盤湧入，台股今 (11) 日迎來蛇年封關日，多頭氣勢如虹，指數開高走高，終場上漲 532.74 點或 1.61%，收在 33605.71 點，順利站穩三萬三千點大關，成交量放大至 6740.77
台股再衝新高，台幣早盤放量升值5.7分
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:59:29 陳怡潔 發佈台股今(11)日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，盤中價觸及逾兩周高點，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 市場靜待美國就業和通膨數據出爐前夕，今日在東京匯市早盤，美元指數呈現狹幅震盪，日圓兌美元連三日走強，早盤一度衝破154元關卡、創下2月以來新高。 台積電強漲領軍下，台股今日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數早盤漲幅最高超過600點，指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，市場見外資匯入和出口商拋匯，盤中價最高觸及31.478元、為逾兩周盤中新高，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 根據台北外匯經紀公司報價，11日早盤台幣兌美元升值5.7分，暫收31.493元，區間在31.478-31.535元，成交12.4億美元。延伸閱讀：股匯不同調，台幣早盤震盪小貶1分亞幣漲跌互見，台幣早盤震盪微貶0.9分 資料來源-MoneyDJ理財網
金融時報指台積電免關稅晶片 美府擬分配美企使用
台積電公布1月營收，單月首次突破4000億台幣，年增36.8%。不過，根據英國《金融時報》指出，傳出美國政府計劃包含亞馬遜、Google和微軟等美國企業，之後如果要採購晶片，晶片需求恐將和台積電投資承諾的晶片進口「免關稅配額」掛鈎，也就是說，不僅台積電在美製造晶片，包括進口到美國免關稅配額的相關晶片，不排除都將引導分配給美國企業使用。
臺企銀114年度財報，預計2/26提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2834)臺企銀-114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告4.其他應敘明事項:無
台積電盤中登1920元新天價 (圖)
台積電1月營收首度突破新台幣4000億元，11日盤中股價上漲40元，觸及1920元新天價，台股農曆蛇年封關日盤中也創新高，達33630.11點，上漲557.14點。
台股漲532.74點
（中央社台北11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。
罕見!封關日台股大漲逾500點 台積電衝1925元新天價
財經中心／葉為襄、陳奎宏 台北報導金蛇年封關迎來史上第二長休市期間，台股上演強勢封關行情，收盤有望續創新高，盤中大漲超過500點，來到3萬3630點，台積電再創新天價，盤中衝上1925元，大漲45元，隨著台美關稅談判小組即將簽訂協議，專家分析，這可能是馬年開紅盤一大利多，不過美國伊朗關係緊張，成為台股休市期間最大隱憂。台積電總裁魏哲家，一月中法說會嘴巴開光，史上最強單月，營收首度破四千億，股價衝衝衝，不只美股ADR漲超過1%，護國神山在封關日，盤中衝出1925元，大漲45塊，也帶動台股大漲，股民超開心。馬年開紅盤迎關稅利多?台股封關盤中大漲500點 李鎮宇曝休市「最大隱憂」。(圖/民視財經網)股民大多認為長線比較保險，攤開金蛇年封關日表現開在33086點，隨後漲幅繼續擴大，站上33618點，封關罕見在盤中大漲548點，回顧農曆年封關，牛虎兔龍四年，漲幅最大在去年，收漲225點，今年有望寫新歷史。馬年開紅盤迎關稅利多?台股封關盤中大漲500點 李鎮宇曝休市「最大隱憂」。(圖/民視財經網)台美關稅談判團隊已正式出發，台新投顧副董事長李鎮宇指出，若談判取得突破，對台灣將是全面性利多。不僅半導體與傳統產業能受惠於關稅豁免與降稅，長期沉悶的國內內需市場，特別是汽車銷售，有望隨著政策落地迎來爆發性成長。由於目前台股正值休市，市場尚未反應此消息，預期將為後市注入強勁動能。李鎮宇表示，半導體產業若能成功談妥「232條款」的最優待關稅或最後一波豁免，對台灣整體科技產業絕對是重大利多。此外，針對去年受創較深的工具機、中電及軍工等傳統產業，若能將關稅調降至 15%，甚至進一步從 10% 降至 5%，將成為傳產翻身的有力工具。他強調，台灣傳產極具競爭力，重點在於維持公平競爭的環境。若能與其他國家享有同等稅率，台灣的工具機、中電及航太零組件等產業將展現極強的競爭優勢，除了外銷產業，李鎮宇特別點出談判對「內需市場」的提振作用。他觀察到，目前許多消費者因等待降稅而持幣觀望，導致大量進口車囤積在台北港。一旦關稅政策定案，這股壓抑已久的消費動能將率先在汽車市場釋放，針對股市表現，李鎮宇認為此次談判團隊出發時值台股 11 天休市期間，消息尚未反應，對台股而言是極大的利多。專家看好台美關稅談判有望成為開紅盤一大利多，除半導體概念股、傳產、內需產業汽車也有望受惠，面板雙虎友達群創漲超過2%股王信驊漲2%，股價站上9580元，封關日台股迎來好消息，股民開心過好年。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：馬年開紅盤迎關稅利多?台股封關盤中大漲500點 李鎮宇曝休市「最大隱憂」 更多民視新聞報導2026火馬年走春看過來 12生肖「開運色」曝光！蛇年封關倒數! 台股站穩3萬3 台積電收1880元新天價抱股過年不懼休市！凱基證券春節期間助你無縫掌握全球市場動向
盤中／蛇年完美封關可寫神話！指數穩站3萬3 台積電無極限已噴上1925元
蛇年台股封關日演出大驚奇！在權王台積電（2330）領軍狂飆下，加權指數今（11）日不僅輕鬆跨越龍年封關的23525點，更在盤中一路勢如破竹，穩穩站上33000點大關。截至盤中最新數據，指數最高噴漲至33677.62點，換算下來，台股在整個蛇年一共狂漲超過10152點，寫下台股史上最狂的一年，讓全台股民在農曆年前領到一個超級大紅包。
電子權值股領軍上攻，蛇年封關指數再創歷史新高
【財訊快報／黃俊超】美股週二道瓊上漲0.1%、S&P500下跌0.33%、Nasdaq下跌0.59%、費城半導體下跌0.68%。德國股市下跌0.11%、法國股市上漲0.06%。日經指數週三休市一天，近日持續沉浸在自民黨勝選的喜悅之中，不斷創下歷史新高，朝60000點邁進。韓國綜合指數續漲，逼近歷史高點，中國上證指數與香港恆生指數在所有均線之上震盪，皆有向上挑戰機會，美元指數96.6附近，新台幣31.5、日圓153。加權指數開高走高，終場上漲532.74點、1.61%，收在33605.71點，成交量為6740.77億元，盤中創歷史新高33707.83點，在所有均線之上，均線依舊維持多頭排列且發散，20日均線上升至點，仍具短線支撐力道，日KD指標交叉向上後延伸，MACD指標黑色柱狀體減少近零軸，多頭依舊強勁。櫃檯指數則是震盪走高，終場上漲1.19點、0.4%，收在297.71點，成交量為1300.87億元，漲幅相對低於加權指數，收盤在短期均線糾結處附近，日KD指標交叉向上，日MACD指標黑色柱狀體略減。漲勢集中在權值股與高價股，尤其龍頭台積電(2330)收漲1.86%，盤中再創歷史新高19
2月電子期金融期齊漲
（中央社台北11日電）台北股市今天上漲532.74點，收33605.71點。2月電子期收2081點，上漲26.4點，正價差6.05點；2月金融期收2501點，上漲9.4點，正價差4.57點。
金蛇擺尾全年漲1萬點！台股封關飆532點驚喜 股民賺史上最大紅包
台股金蛇年封關，今（11）日是農曆年前台股最後交易日，終場大漲532.74點，收33605.71點，蛇年期間累計上漲逾萬點，創下歷來農曆年最大漲點。
《產業》鄭麗君稱40%半導體移美不可能？ 台積電前工程師：絕對有可能
【時報-台北電】行政院副院長、台灣首席關稅貿易談判代表鄭麗君多次強調，台灣已經告知華盛頓，將台灣40％半導體供應鏈轉移到美國「是不可能的事」。對此，台積電前工程師、國民黨台北市議員曾獻瑩表示，40％先進半導體產能移美是「絕對可能」，且是「現在進行式」，並從台積電法說會的公開數據推算，批鄭的說法與產業現實存在明顯落差，指出她身為談判當事人不可能不知道真實情況。 曾獻瑩表示，外界判斷半導體是否大量赴美，關鍵不在政治說詞，而可直接從企業公開的「資本支出」數據推算，他進一步說明，台積電於今年法說會中表示，2026年資本支約為520億至560億美元；對照過去資本支出，2024約300億美元、2025約400億美元，若以每年增加約100億美元的趨勢推估，假設從2026至2030年，台積電未來5年資本支出為500億、600億、700億、800億、900億美元，合計將是約3500億美元。 曾獻瑩說，雖然台積電沒有公開宣佈這些資本支出是多少投資在美國，但根據台積電已公開宣布，將在美國亞利桑那州投資約1650億美元，若這筆投資是分5年進行，則可以得知，將1650億除以3500億，就可以得出台積電未來5年投
收盤／台股蛇年完美封關 全年狂漲10080點創下奇蹟
2026年蛇年封關日，全台灣股民迎來了史上最強大的「年終大紅包」。今（11）日台股加權指數在護國神山台積電的領軍下，終場狂飆532.74點，收在33605.71點，成交量來到6740億，不僅站穩三萬三千點大關，對比去年龍年封關日的23525點，整整一年瘋狂上漲10080點。這一年漲萬點的壯舉，正式宣告台股進入大航海時代，寫下前無古人、後難有來者的史詩級紀錄。