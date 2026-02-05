2月台股期指跌509點

其他人也在看
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
外資銀彈狂灌、漲停燈滿天飛！「這記憶體大廠」再成主戰場 還有「這兩檔」被點名最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股4日先蹲後跳，早盤一度走弱，隨後買盤回籠強勢翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量放大至6,853...
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
國發基金賺錢了！台積電一股不賣 去年盈餘仍達384億元
國發基金賺錢了！國發會今（3）日舉辦年終記者會，會間記者提問2025年國發基金績效如何？國發會則回應，2025年盈餘暫估為384.9億元，對於信保2500億元仍有一定的支持資金，但仍希望公股、民營銀行共同參與。而根據2024、2025年兩年報資料顯示，國發基金持有台積電幾乎是一股未賣，持股金額維持4.97億元。
記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀
台股昨（3日）大漲571點，記憶體族群卻再度成為重災區，華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重挫，跌幅介於5.6%至9%之間。市場傳出大陸記憶體廠商發動低價戰，但摩爾投顧分析師陳昆仁指出三大疑點，認為這類利空消息應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」。
不配息的0050！凱基009816上市三日狂捲80萬張爆量
不配息的0050，凱基台灣 TOP 50（009816） 自2月3日掛牌以來，憑藉首創的「不配息再投入」機制吸引全台資金湧入，統計上市短短3天，累積成交量已突破80萬張大關。其中掛牌首日終場即成交逾36萬張，刷新今年以來台股 ETF 單日成交量王。
台股盤中震盪翻紅！「這檔」目標價調升至300元 猛炸249億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（4）日受美股四大指數翻黑拖累，以32196.57點開出後不久，便下跌230.51點失守32000大關；截至上午11時30分，加權指...
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
CRIF示警：14檔千金股本益比已破50倍 「比輝達還高」避免追高
今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63%。CRIF中華徵信所，今日發布一份報告，提醒千金股中本益比破百倍的有聯亞的214倍、昇達科的158倍、精測的107倍，此外高過90倍以上的有信驊、創意、穎崴、光聖等，其他總計有14檔破50倍，這些都高過台積電與輝達，作為選股時的估值對照基準的話，宜避免追高風險。但若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。
【Yahoo早盤】台股一度跌250點回測3萬2 分析師黃紫東：收紅空間有限
中東地緣政治緊張情勢再起，美股四大指數皆墨，台股今（4）日開盤漲1.21點，以32,196.57點開出，盤中一度跌逾250點至31,942.28點後收斂，在3萬2整數關卡附近震盪。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股今日雖有反彈嘗試，但在權值股動能不足、短線套牢與停損賣壓尚未完全消化的情況下，盤勢以整理為主，收紅空間有限。
黃金白銀慘崩想撿便宜？專家曝進場時機
[NOWnews今日新聞]黃金與白銀價格在上週五經歷了歷史性暴跌，以慘淡的跌幅收盤。雖然有許多散戶投資人想趁此時進場撿便宜，但市場專家警告，這波跌勢目前未必是進場「抄底」的好時機，較理想的時間點可能要...
華許拋售亂台股！分析師：抱股過年優選「這兩族群」 金融股見好就收？
受到「華許拋售」利空衝擊，台股近期走勢如坐雲霄飛車，一度跌破 3 萬 2 千點大關，讓不少投資人在封關前夕陷入「要錢還是要股」的兩難。凱旭證券投顧分析師陳智霖指出，根據歷史統計，開紅盤後上漲機率高，
金融股出頭天！台新新光金領軍30檔全紅成資金避風港
美股震盪，電子股承壓，權重第二大的金融股今（3）日獲避險資金青睞轉進，開盤後超過30檔全數上漲，只有華票（2820）一檔平盤。在台新新光金（2887）與國泰金（2882）連袂漲逾2%，富邦金（2881）前天盤後獲300張99.9元鉅額交易加持，連二天上攻站上93元，又有外資加碼凱基金（2883）高居第一位，激勵類股指數齊力向上攻，一度漲逾1.6%，成為盤面抗跌焦點股。
銀行帳戶14種異常態樣小心被凍！金管會打詐再升級
疑似不法的可疑帳戶樣態愈來愈多！銀行局副局長王允中3日發布修正存款帳戶相關辦法，把八種可疑或異常表徵態樣新增或調整列入第二類帳戶，目前累計已有14種可疑態樣會讓銀行高度警覺，甚至重大或急迫情形時要通報高檢署，並依程度採不同措施，包括結清、凍帳戶、凍部分帳戶等，預計最快今年四月中就可上路。
華邦電、南亞科崩跌警訊？傳陸廠「賤賣記憶體」 專家3點解析狠打臉
台股3日暴漲571點，但記憶體族群卻再度慘遭血洗，傳出陸廠發動低價戰，導致華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重摔，跌幅約9%~5.6%不等。不過，專家點出三大疑點，直指這類利空應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」，建議投資人冷靜應對，待記憶體股價拉回修正，反而是逢低進場的良機。
22檔台股ETF 出演2月除息秀
2月將除息的台股ETF高達22檔，合計共254.99萬投資人參與。其中包括中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動群益台灣強棒（00982A）等四檔，預估年化配息率均飆破10％。