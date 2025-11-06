2月大女嬰遭爸媽「折斷脊椎」慘死 警：難以想像的虐待

美國一名年僅兩個月大的女嬰疑遭父母「折斷脊椎」身亡。（示意圖／翻攝自Pexels）





太令人心痛！美國路易斯安那州（State of Louisiana）近日發生一起震驚社會的悲劇，一名年僅兩個月大的女嬰疑似遭受嚴重虐待而死亡。警方表示，女嬰身受重傷，包括肋骨骨折及下脊椎被折斷，同時還出現嚴重脫水與營養不良的情況，情況極為慘烈。事發後，警方立即對嬰兒的父母展開調查，並將兩人拘捕，以釐清事件經過。

根據外媒《People》報導，事件發生於上月25日，當天奧佩盧薩（Opelousas）警察局接獲通報，一名兩個月大的女嬰被發現沒有呼吸。警方立即將嬰兒送往醫院，但遺憾的是，嬰兒抵達醫院後即宣告死亡。警方進一步指出，嬰兒的傷勢十分嚴重，除了肋骨骨折及下脊椎被折斷外，她的身體還有明顯脫水及營養不良的跡象，顯示長期遭受虐待。

根據外媒《NewsBreak: Local News & Alerts》報導，調查人員進一步發現，嬰兒部分骨折已有痊癒跡象，顯示虐待行為可能已持續一段時間。

調查顯示，自嬰兒出生以來，父母凱莉·芳特諾（Kaylee Fontenot）與泰勒·布魯薩德（Taylor Broussard）就擁有嬰兒的專屬監護權。警方已對兩人取得逮捕令，罪名包括一級謀殺、虐待未成年人及二級毆打。芳特諾已經被警方拘捕，但布魯薩德在指控公布後失蹤數天，引發外界關注。

直到11月3日，警方表示布魯薩德主動投案，隨後被收押至聖蘭德里堂區（St. Landry Parish）監獄。奧佩盧薩警察局局長格雷格·勒布朗（Graig LeBlanc）在聲明中表示：「我們的心與這名遭受難以想像虐待的嬰兒同在。此案仍處於初期階段，我們的調查人員正全力以赴，追查每一個細節。我們也呼籲民眾保持耐心，並配合與協助我們伸張正義。」

東森新聞關心您

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

