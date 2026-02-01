2月天象輪番登場！金星、水星、土星排列西方夜空

台北天文館指出，二月下旬將出現本月最吸睛的天象景觀，19日至20日傍晚時分，亮度達-3.9等的金星、水星、土星與一彎眉月，將難得地在西方天空排成一列，無論肉眼欣賞或以相機記錄，都是令人難忘的天象美景。

2月11日發生心宿二合月。（圖／台北天文館提供）

冬季向來是觀星的黃金季節，二月夜空更是亮星雲集。金牛座的畢宿五、獵戶座的參宿七、御夫座的五車二、雙子座的北河三、小犬座的南河三，以及夜空中最亮的天狼星，共同勾勒出「冬季大橢圓」，再加上位於橢圓裡的參宿四，幾乎囊括天空近半數的一等亮星，是一年中最適合辨認星座的時節。

20日水星將來到「東大距」，亮度-0.5等，與太陽的角距達18.1度，是今年少數能在日落後觀賞水星的良機。台北天文館表示，在此前後數日的黃昏時分，只要在西方地平線視野開闊處，即有機會用肉眼發現這顆最靠近太陽的行星。

2月20日行星排列與水星東大距。（圖／台北天文館提供）

11日天亮前發生「心宿二合月」，眉月將與天蠍座紅色一等亮星心宿二相聚於約3度範圍內，五時許於東方天空即可欣賞這幅柔美的紅星伴月畫面。16日則出現「海王星合土星」，兩星距離不到1度，雖然海王星亮度僅約8等，肉眼難以辨識，但可在土星引導下，利用雙筒望遠鏡或小望遠鏡嘗試尋找這顆淡藍色、少有人親眼見過的遙遠行星。

