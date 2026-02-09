2月封關前必看！規模暴增839億 分析師點名這檔3大優勢曝光

財經中心／余國棟報導

台灣投資人因有領息需求，高股息ETF始終是市場交易重心，分析師認為00878具備三大優勢，才能穩坐高股息ETF受益人數第一的寶座，2025整年度受益人和規模俱增，其中基金規模從2024年底的新台幣3,763億元，截至2025年底，已增長至逾新台幣4,602億元，增加839億元。擁有170多萬股民的國泰永續高股息(00878)，日前公告每受益權單位預估配息金額為0.42元，若以(6)日收盤價22.7元計算，單次配息率為1.85%，年化配息率為7.4%。

00878第一大優勢就是規模大、人氣高，觀察2026年1月以來，每日的日均成交量都有8萬多張，是全台整體ETF的十倍之高，一月份規模更是一度突破新台幣4,700億元大關，創成立以來新高，明顯可見是ETF市場的核心標的，儘管2025年高股息ETF紛紛調整配息策略，影響配息金額，但00878人氣始終保持領先，進一步從證交所每月公布的ETF定期定額戶數中可發現，00878截至2025年底，維持高達27.9萬戶的忠實購買力在支撐買氣，亦是前20大ETF平均戶數的2倍以上，定期挹注基金規模持續長大。

分析師表示、00878除了基金規模龐大、百萬股民忠實度高、流動性佳，還有第二大優勢就是「成份股的產業足夠均衡」，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，MSCI（明晟）是全球最具影響力的指數公司之一，所編製的指數被視為投資界的「參考標準」，為全球機構投資人如主權基金、退休基金等配置資產時最重要的參考基準，標榜嚴謹、透明且不能隨意更動，被納入指數的成分股皆為行業中的佼佼者，00878成分股布局在金融業、電子產業和傳統產業時，不會選到配息或獲利波動過大的景氣循環股，是一檔真正具備攻守兼備特性的高股息ETF。

此外還有最讓廣大股民們青睞的第三大特色，就是00878成立時間夠久，而且一如既往，始終穩守嚴格的配息機制和策略。00878經理人江宇騰說明，投信公會分類的高股息ETF總共有22檔，其中只有6檔成立超過5年，00878從2020年7月成立至今邁入第六個年度，累積高達21次的季配息跟填息紀錄，都在官網透明揭露給投資大眾公開判斷，這幾年市場已經逐漸明白，追求絕對高配息金額或過高的年化配息率，可能有損整體報酬，但00878能做到讓百萬人青睞，紀律投資，真的相當不容易。國泰投信提醒，本次00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日，想要搭上本季領息的投資人，需特別注意最後買進日。

