2月局勢不平靜！唐綺陽示警「山雨欲來」：活下來最重要

星座專家「國師」唐綺陽，近日在解析2月星象時指出，占星界即將迎來「土海合相牡羊」的新紀元。她直言，近期社會氛圍已明顯轉變，瀰漫著「管你的、不演了」的氣息，一波局勢翻轉的變化正逐步成形，世界與個人都將站上重要轉折點。

土海合相展開 全球進入轉換期

唐綺陽在臉書發文表示，「土海合相牡羊的新紀元」即將展開，許多人已能感受到局勢變化加速，整體走向呈現「山雨欲來」的狀態。她提醒，這並非短暫現象，而是一段長達2到3年的轉換期，雖然不是瞬間發生，但過程並不平穩。

突發狀況增多 穩住自己成關鍵

她進一步說明，2月本身帶有牡羊座的速度、火氣與爆發感，再加上天王於2月順的震動，以及4月的跨欄震動，各種不按常理、難以預期的突發狀況恐將接連出現。唐綺陽也指出，今年幾乎每個月都是關鍵節點，看似突然的事件，其實都是長期累積的結果，重點在於如何在變動中穩住自己、走在正確方向，才能迎向新的局面。

