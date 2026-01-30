2月局勢大改！唐綺陽示警「進入1時期」：重點是活下來

生活中心／楊佩怡報導

台灣「國師」、星座專家唐綺陽近日針對 2026 年 2 月運勢發出強烈預警。她直言，隨著「土海合相牡羊」的新紀元正式展開，全球社會正籠罩在一股「管你的、不演了」的氛圍中。一場涉及世界局勢與個人命運的「山雨欲來」大轉折已經臨頭，並強調 2026 年將是節奏極快、火氣十足的一年。





唐綺陽在臉書公布2月星相，她示警「2月進入變化球暴雨期」。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）





「土海合相」引爆新紀元：漫長卻劇烈的兩三年

唐綺陽指出，「土海合相牡羊」是占星界史詩級的大事。雖然這場轉折會持續漫長的 2 到 3 年，並非一夕之間發生，但受牡羊座能量影響，過程絕不和緩，許多人會發現「假象被戳破」，原本隱忍的關係、局勢將走向檯面化。牡羊座帶來的是速度、火氣與強烈的衝突感，社會各界可能出現「說破、嗆出來」的情緒化發展。

唐綺陽提醒民眾不必過度驚慌，不過需要具備高度的心理彈性，才可以在暴風雨中活下來。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）





二月突發狀況頻傳：天王星震動＋水逆夾擊

針對即將到來的 2 月，唐綺陽形容這將是一場「變化球暴雨」。除了土海合相的大背景，還有多重星象干擾：

天王星順行震動： 2 月天王星恢復順行，會帶來不按牌理出牌的突發變故。 水逆效應提早顯現： 雖然正式水逆於 2 月 26 日展開（持續至 3 月底），但 2 月中旬就會感受到「溝通失靈、電子設備故障、交通不順」的前奏。 四月跨欄震動： 緊接著 4 月還有另一波天王星帶來的震盪，今年每個月都有其突發的重點。

如何生存？國師：穩住內心、走在正確位置

面對看似突然、實則累積已久的種種突發，唐綺陽提醒民眾不必過度驚慌，但必須具備高度的心理彈性，重點在於「如何在暴風雨中穩住自己、活下來」。她建議，在這波「不演了」的浪潮中，確認自己的方向、站在正確的位置上至關重要；唯有走在對的路上，才能在風暴過後，迎來真正屬於自己的新世界。





