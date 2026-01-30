2月恐重現「霸王級寒流」？鄭明典差別：1現象很不穩定

生活中心／黃依婷報導

預估將有一波相當強的冷空氣席捲東亞、東北亞，日本、韓國一帶可能出現強風。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專根據美國模式預估，將有一波冷空氣將影響台灣，恐重演「霸王級寒流」，強度不僅有機會超越當年外，甚至東亞、東北亞，日本、韓國一帶可能出現暴風雪。對此，前氣象局長鄭明典也將今年的預報與2016年的案例進行分析，直言「今年有1現象很不穩定」。

鄭明典發文，網路上喜歡重提2016年強烈寒流的個案，不過他轉發自己2016年1月21日的貼文，並表示該篇文是2016年1月24日霸王級寒流來臨前的天氣型態分析，相較之下，2016年是聖嬰年，今年還是反聖嬰影響。

鄭明典提到，2016高層極渦在1月中以前是偏強，今年極渦很不穩定，冬季初就發生「平流層暖變」現象。所以這兩年的天氣條件應該是很不一樣。

根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，根據最新模式資料顯示2月7日到2月9日間，預估將有一波相當強的冷空氣席捲東亞、東北亞，日本、韓國一帶可能出現強風、降雪甚至暴風雪天氣條件偏向惡劣；台灣方面目前評估也會跟著冷一波，至於會冷到什麼程度仍需觀察，冷空氣實際南下路徑與角度再觀察幾天。

