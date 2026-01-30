2月手機起漲警報！地標網通籲：抓緊年前買進最後低點，直上大容量最保險

（記者許皓庭／綜合報導）準備拿年終獎金換新機的消費者請注意，全球手機市場正迎來一波前所未有的「成本海嘯」！受限於 2 奈米先進製程報價攀升，以及 LPDDR 記憶體與 UFS 快閃記憶體供應緊縮，連供應鏈議價實力最強的蘋果（Apple）也難逃衝擊。市場消息傳出，下半年 iPhone 記憶體成本將罕見飆漲近 100%，這股劇烈的成本壓力勢必迫使品牌端全面重算售價，也讓現有的促銷空間快速收斂。知名行動裝置連鎖通路「地標網通」表示，近期已陸續收到多家陸系手機品牌預告 2 月漲價訊息，未來新機定價恐將更為強硬。

圖／2026年記憶體瘋漲將推升手機售價！「地標網通」推出農曆年限定活動「馬上省很大」，多款熱門 手機提供破盤價，建議消費者趕在漲價風暴來襲前，把握二月最後甜蜜點購入。（地標網通 提供）

為回饋消費者並搶先抗漲，以「挑戰手機最低價」聞名的地標網通特別推出農曆年限定活動「馬上省很大」，針對多款熱門 5G 手機提供破盤價。地標網通建議，消費者應趕在成本浪潮推升售價前，把握二月最後的價格甜蜜點，享受聰明、划算的換機成就感，把年終紅包省在刀口上。

記憶體瘋漲潮：大容量機型將首當其衝

地標網通觀察發現，隨影像規格提升，以及消費者在持續換機過程中累積了多年可觀的「舊資料包袱」，對儲存空間的需求已從選配轉為剛需。在記憶體漲價預期下，大容量版本（256GB、512GB 以上）由於對零組件成本最為敏感，預計將成為首波受到衝擊、價格調升最明顯的對象。

地標網通特別提醒：如果您正為手機空間不足所苦，務必趁這波農曆年最後價格低點「直上大容量」，別等漲價潮來襲才後悔沒多買一點空間。

精選抗漲、熱門機款：地標網通超值價一次看

圖／地標網通精選抗漲、熱門機款，讓民眾把握最後手機價格甜蜜點，買得聰明、划算。vivo X200 FE 512GB甚至降價1.2萬，面對記憶體大漲的趨勢，建議先卡位大容量最保險。（地標網通 提供）

免費資料轉移：專業店員幫你搬家，輕鬆愉快、無痛換機

換新機本該是一件開心的事，但繁瑣的舊資料搬家往往讓人感到壓力。地標網通全台門市均提供貼心的 「免費專業資料移轉服務」，無論是長輩換機或是系統跳槽（安卓轉 iPhone），專業店員都會細心協助將通訊錄、照片等珍貴資料無痛搬家。

「地標網通不僅挑戰手機最低價，更致力於讓『換手機』成為一件輕鬆愉快且有溫度的體驗。」面對即將到來的全球成本波動，地標網通強調已為消費者備妥抗漲防線。誠摯邀請民眾在農曆年前親臨全台地標網通門市，由專業團隊協助挑選最適合的手機，在漲價浪潮前鎖定最聰明的購機時機。

地標網通農曆新年優惠活動詳情：https://www.landtop.com.tw/reviews/550

全台門市查詢：https://www.landtop.com.tw/stores

