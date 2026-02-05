2月投資風向球！專家揭「這3檔」股票錢途無限：它具備跑贏大盤潛力

財經中心／王文承報導

人工智慧（AI）競賽在2026年持續升溫。投資媒體《The Motley Fool》指出，當前最值得資金關注的投資方向之一，正是運算領域的領導企業。相較於單純押注生成式AI最終能否全面開花，投資AI運算公司等同於布局那些「現在就能賺錢」的企業。等到市場完全看清生成式AI的長期影響時，資金很可能早已在輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）與台積電（TSMC）身上推升數兆美元市值，因此這三家公司被點名為2月最值得關注的投資標的。

輝達與博通

報導指出，輝達與博通同樣深耕AI運算晶片，但採取截然不同的策略。輝達主打圖形處理器（GPU），具備高度通用性，能處理各式各樣的運算任務；博通則專注於客製化AI晶片，針對特定工作負載打造，強調效率與成本優勢。在營運表現上，兩家公司成長動能同樣強勁。

輝達資料中心部門在2026會計年度第三季年增66%，博通AI半導體業務營收則年增74%。隨著大型客戶持續擴大運算規模，兩家公司產品需求可望同步攀升。報導建議，若投資人將資金平均配置於輝達與博通之間，有助於提高整體投資成功率。

雖然輝達GPU用途廣泛，但短期內不易被取代，主因在於AI訓練階段往往需要處理大量非結構化資料，GPU仍是最有效率的解決方案；博通則在推論階段具備優勢，當模型運作模式趨於固定時，客製化晶片能提供更高運算效能。

整體而言，兩家公司正共同競逐一個規模龐大的AI運算市場。輝達預估，全球資料中心資本支出至2030年將達3兆至4兆美元，遠高於2025年的約6000億美元。不論最終由哪家公司供應晶片，這都代表AI運算市場仍有長達數年的成長空間，使輝達與博通成為具備長期價值的標的。

台積電

在AI供應鏈中，輝達與博通負責晶片設計，而實際製造則仰賴台積電。作為全球最大的晶圓代工廠，台積電市占率遙遙領先，營收規模也明顯高於競爭對手。近年來，台積電積極分散地理風險，在美國及全球多地興建大型晶圓廠，降低對單一地區的依賴，使整體營運穩健度優於外界想像。

台積電同樣高度看好AI需求，預估AI晶片在2024年至2029年間的年複合成長率將接近60%。由於公司同時生產非AI用途晶片，整體營收成長率會略低於純AI業務，但仍預估今年美元營收可成長約30%，顯示具備跑贏大盤的潛力。在估值方面，台積電目前預估本益比約24倍，仍屬合理水準。綜合成長性與產業地位，台積電被視為AI浪潮中兼具穩定性與進攻性的核心投資標的。

