2月新制上路 加熱菸200支免稅「入境小心踩雷」
財政部日前預告修正相關辦法，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的「指定菸品」200支（一條）免稅，2月1日起上路，「指定菸品」即為加熱菸。然國健署提醒，目前所核准的兩款加熱菸，並未在國外販售，民眾如攜帶加熱菸回國，最重開罰500萬元。
國健署菸害防制組組長羅素英說，114年10月1日就將通過健康風險評估審查的指定菸品品項等產品資訊，函送至財政部關務署，作為入境查驗依據。
此外，財政部擬修正「離島免稅購物商店設置管理辦法」，增訂離島免稅購物商店銷售經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品予旅客，新制同樣於2月1日上路。
羅素英表示，屆時旅客在澎湖、金門等免稅商店購買合法加熱菸，再攜至台灣本島或其他國家者，自用免稅數量為每人每次200支。
加熱菸200支免稅 國健署：無法帶回台灣
財政部日前預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅。衛福部國健署表示，針對相關加熱菸及組合元...
加熱菸入境免稅放寬至200支 2/1正式上路
財政部宣布修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，新增經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品入境免稅額度為200支。考量農曆年節即將到來，預告期縮短至本周五（1月23日）截止，新制將於2月1日起正式施行。
入境攜加熱菸最高罰五百萬！千萬別以為新制2月上路 現在出國就可以大買特買
民眾返台時，可攜帶一條免稅紙菸入境，這已行之多年，財政部日前預告修正相關辦法，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的「指定菸品」200支（1條）免稅，今年2月1日起上路，不少網友以為，屆時就可公開帶著日本加熱菸回台灣，對此，國健署表示，萬萬不可，從國外攜帶加熱菸相關產品，最重可罰500萬。
攜加熱菸入境「200支免稅」有但書 國健署：國外帶回最重罰5百萬
加熱菸過去因法規規定，民眾不可從外國攜帶入境，不過隨著通過衛福部健康風險評估審查的加熱菸上市販售後，財政部也公告，民眾攜帶「經核定」的加熱菸入境免稅限制放寬至200支
加熱菸200支免稅「只能在國內買」！國健署警告：國外帶回最重罰500萬
財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，未來年滿20歲的入境旅客，可免稅攜帶經衛福部核定通過健康風險評估
加熱菸入境「攜帶200支」免稅！衛福部示警：做錯1事恐重罰500萬
財政部近日預告修正《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》等相關規定，擬新增入境旅客可免稅攜帶「經衛生福利部核定通過健康風險評估的指定菸品」，數量上限為200支（1條）。對此，衛福部國健署今（19）日提醒，只能在台灣本島或離島的免稅店購買合法通過的菸品，從國外攜入非法菸品回台，最重可以開罰500萬元。