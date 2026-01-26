2月新制懶人包：換新鈔2/9開跑、高鐵加開班次直達台南高雄、春節計程車加成收費

2月新制除了加熱菸200支免稅，交通、民生方面也有所變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列2月新制，帶你一次了解，2月起有哪些事情需要留意！

2月新制包含高鐵增加夜班車直達台南、高雄，需要的乘客可以多加利用！（示意圖／Getty Images）

【全國性】

2/1起加熱菸200支免稅 僅限國內或離島免稅店買

過去，加熱菸受法規限制，民眾無法從國外攜帶入境。去（2025）年，台灣開放加熱菸合法上市販售，財政部也預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，今（2026）年2月1日起，年滿20歲的入境旅客，可以免稅攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的加熱菸200支（1條）入境。

不過，癮君子們千萬別以為出國能夠大買特買，國健署呼籲，目前核准的兩款合法加熱菸在國外皆未販售，只能在台灣本島或離島的免稅店買到。換句話說，若從外國購買攜帶加熱菸回台，便會違反規定，可處5萬至500萬元罰鍰哦！

Yahoo解釋性新聞

高鐵2/2起增6夜班車 首見直達台南、高雄模式超省時

夜間南北奔波的旅客有福了！因應旅客需求，台灣高鐵宣布2月2日起，調整班表、再增開六班次，每周總班次提升至1134班，新增開車採取全新停靠模式，包括：

1985車次： 每周一至周五晚間10時自南港站發車，停靠台北與板橋站後不停靠台中站，直達台南站後至左營站。台北至台南僅須83分鐘，台北至左營只要95分鐘。

1575車次：周六晚間10時30分自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站和苗栗站，大幅縮短民眾的通勤時間。

配合夜間增開班次，原於周五及周日開行的南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間，還請旅客們留意。

換新鈔2/9開跑！百元紅鈔每人限換100張

農曆春節將至，中央銀行依往例推算，今年換新鈔的時程出爐，預計落在2月9日（周一）至2月13日（周五）。全台共有七家公股銀行，包含台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀，以及中華郵政公司共同承擔換鈔重任，合計456個據點全面備戰。

央行提醒，象徵喜氣的百元紅鈔最搶手，將維持每人限換100張的規定，建議民眾先查詢好銀行或郵局的據點，並事先致電詢問，以免撲空。此外，為避免群聚風險並響應環保，金融機構也推廣「數位紅包」，鼓勵民眾利用手機轉帳傳遞心意，可以省去排隊時間哦！

【地方性】

北北基2/11～2/22計程車春節加成 每趟多收30元

因應年節送禮、走春乘車需求，為鼓勵計程車運將朋友疏運旅客，台北市、新北市、基隆市計程車春節加成運價，2月11日0時起至2月22日24時止，以上車時間為準，每趟加收30元，共計12天。

台北市計程車春節運價期間。（截圖取自／台北市公共運輸處）

在台北市、新北市（瑞芳及烏來地區固定路線依現場公告春節運價收費）、基隆市境內上車的乘客，應依計費表跳表金額支付車資。計程車運將須使用新式計費表內建功能選取春節加成；如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

新北春節垃圾收運2/17～2/19暫停 70處定點站解決倒垃圾需求

農曆春節將至，新北市政府環保局呼籲民眾提早進行居家大掃除，並公布春節期間垃圾清運時程，2月15日小年夜加班收運，2月16日除夕自上午提前收運至晚間6時，2月17日至19日初一到初三停收垃圾，2月20日初四起恢復正常清運。

新北市垃圾收運表。（截圖取自／新北i環保臉書粉絲專頁）

春節停收期間，新北市設有70處定點收運站，民眾想查詢時間、地點，可至「新北樂圾車」網站查詢。大型垃圾清運，最後預約年前清運日，為2月6日前向清潔隊登記；2月7日至2月16日預約者，則統一安排於2月20日初四起清運。

桃園人注意！查詢土地是否涉文資系統2/2起收費

文化資產多具不可移動且與土地高度關聯的特性，開發土地前如未先掌握資訊，在施工階段就會衍生調整或審議需求。而為解決這項問題，桃園市政府建置「桃園文化資產開發查詢網」，提供民眾和開發單位線上查詢服務，協助於開發前階段確認土地是否涉及有形文化資產，作為後續規畫與行政作業的重要參考。該系統於2024年3月1日起至2026年2月1日開放試用，試用期間免收規費。2026年2月2日起實施收費，查詢每筆地號收取新台幣70元。

桃園市計程車春節加成 市內每趟多50元、桃園機場每趟多100元

農曆春節期間將至，桃園市計程車自2月13日0時至2月22日24時止，共計10天，實施市內每趟次加收50元、桃園機場排班計程車每趟次加收100元措施。由駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成，按計費表顯示金額收費，未計入跳錶金額，不得額外加收。民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，假如上車時間為2月12日晚上11時30分，下車時間為2月13日凌晨1時，仍應依原價收費，不得加價。

友善提醒，若遇駕駛任意喊價、超收車資或拒載情形，可記下車牌、發生時間、地點或乘車收據等資料，致電桃園市民諮詢服務熱線1999或警察機關03-332-5368檢舉，經查證屬實者，將根據違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發哦！

台中跳蛙公車2/14前調整班距或暫停服務 開學再全面恢復

隨著寒假到來，台中市政府交通局宣布，學期間服務學生加開的跳蛙公車、區間車、延、繞等路線，1月26日至2月14日期間，依照往例調整班距或暫停服務，部分路線也將以寒假或假日班表發車，待新學期開學才會全面恢復，請通勤民眾務必留意班次異動。

交通局也補充，如果學校因輔導課等安排提出需求，交通局會再協調客運業者調度人力和車輛，提供特定班次服務學生，確保補足學生的運輸便利性。

嘉義市普發6000元！2/1起消費滿額免費換商圈夜市券

嘉義市今年推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」計畫，在財政穩健、未舉債的前提下，普發市民現金6000元，藉此穩定民生。為了放大普發現金的效益，市府再加碼振興商圈夜市計畫。

只要持2026年2月1日起，嘉義市店家所開立發票累積滿2000元，便可在3月2日至指定兌換地點兌領一份價值200元的商圈夜市劵，每人最多可以兌換600元商圈夜市券，商圈夜市券能使用在嘉義市的店家及公告的夜市設攤路段，幫你把錢放大！

高雄捷運攜腳踏車2/1起收費調漲 7車站不開放進出

帶腳踏車搭高捷注意！高捷原本開放旅客在營運時間內不分時段，可以攜帶一般腳踏車搭乘捷運，且收費為一人一車合併收費，單趟不限里程，一律全票收費60元；今年2月1日開始，票價調整為每趟80元，不限里程，平日開放搭乘時段為上午9時至下午4時、晚間8時至營運結束，假日則為全天開放。

除了收費漲價、時段限縮，高捷另公告，考量重要樞紐站旅運量龐大，為確保車站與列車運作順暢，2月1日起，左營站、高雄車站、美麗島站、巨蛋站、凱旋站、凹仔底站、哈瑪星站，全日不開放一般腳踏車進、出站，請攜帶腳踏車的旅客改由其他車站進出搭乘捷運。

愛露營的朋友看過來！花蓮瑞穗露營區2/10重新營運

瑞穗露營區位在秀姑巒溪遊客中心旁，園區面積1.5公頃，因空間廣闊、林木成蔭，營位還有屋頂可以避風遮雨，加上靠近泛舟起點，知名景點也多，東管處2013年開放招租營運後，成為旅人露營首選之地。

然而，2024年10月底康芮颱風重創東台灣，瑞穗露營區有頂營位的屋頂和木棧板遭狂風吹毀，園內部分設施因老舊也出現損壞，東管處隨後關閉園區進行修繕，工程去年底完工後，今年1月中完成招租，預計2月10日重新營運，農曆年前重新開放。

花蓮縣計程車春節加成 2/14起每趟加收50元

花蓮縣政府建設處公告，花蓮縣計程車春節期間運費加成，自2月14日0時起至2月22日24時止，全日按夜間運費加成計費（起程834公尺100元，續程每192公尺5元，車速每小時5公里以下，累計1分40秒5元），每趟次再加收50元。計程車駕駛人須使用新式計費表並選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額收費，不得額外加收。

小三通新門戶 金門港旅運中心2/3試營運

金門港旅運中心2月3日起試營運，成為往返廈門五通碼頭與泉州石井碼頭的客運港口。金門港旅運中心是一座四層樓鋼構建築，總樓地板面積達3萬5946.54平方公尺，約為原旅客服務中心的3.5倍，能夠停泊國際萬噸級郵輪，將取代水頭碼頭通關大樓，作為金門小三通新門戶。

