2月新制！健保擴增大腸、肺、食道癌等用藥 病人一年最多省192萬 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

2月新制！衛生福利部今（30）日公布2月有多項攸關民眾癌症治療及用藥的健保新制要上路，包括挹注新台幣4000萬經費推動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，確保乳癌個案從診斷、治療到追蹤的連續性照護，以降低乳癌死亡率；另外，還有多項適用大腸癌、肺癌、頭頸癌以及泌尿道上皮癌的新藥壙增給付，民眾最多一年可省下藥費約192萬元。

衛福部公布2月新制如下：

一、新增「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」

廣告 廣告

衛福部表示，收案對象涵蓋所有新診斷或首次復發之乳癌個案，由診療團隊共同照護，及登錄個案照護資料，以建構全國性乳癌照護基準數據。明訂品質監控指標，並採分階段獎勵模式，優先實施「新收個案整合照護」（800~2000點／例）及「追蹤照護」（250點／年）獎勵，再推動分級獎勵制度，鼓勵提升照護品質。

衛福部說，預計115年收案人數約2萬人，挹注約4000 萬元。

二、公告修訂含cetuximab成分藥品Erbitux 5mg/ml Solution for infusion（爾必得舒 注射液 5 毫克/毫升）之藥品給付規定。

健保署指出，考量病人持續用藥的臨床治療需求，同意擴增大腸癌一線治療、口咽喉癌及頭頸癌之給付療程上限至疾病惡化。

健保署說，擴增規定於115年2月1日起生效，預估治療人數第1年至第5年約2692至2903人，人年藥費116萬元，預估新增藥費約1.63億元至1.94億元。

三、公告暫予支付含repotrectinib成分藥品Augtyro capsules 40mg（歐格樂膠囊40毫克）及其藥品給付規定。

健保署說，受益對象為單獨給付於在crizotinib 或 entrectinib 治療中惡化之 ROS1 陽性之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌的成人病人。因應其接續治療的臨床用藥需求。

健保署指出，本藥品於115年2月1日起生效，預估治療人數第1年至第5年約163 人至187人，預估藥費約1.80億元至2.07 億元，人年藥費約147萬元。

四、公告修訂含nivolumab成分藥品Opdivo Injection 10mg/mL及12mg/mL （保疾伏）之藥品給付規定。

健保署指出，依據臨床試驗顯示，其對食道鱗狀細胞癌（ESCC）及泌尿道上皮癌（UC）合併化療，優勢更為明顯，因此擴增給付，以提升存活率。

健保署說，擴增規定於115年2月1日起生效，總計預估治療人數第1年至第5年約625至750人，預估藥費約6.65億元至8.01億元，人年藥費約192萬元。

照片來源：CNEWS資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台中警「扣保險套當證物」 羅一鈞有動作！疾管署發函憂心一後果

黑心油連環爆 食藥署擬祭標示新制！這5類才准叫橄欖油

【文章轉載請註明出處】