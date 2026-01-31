2月新制一次看：加熱菸200支免稅「有陷阱」、春節小黃漲價 無照駕駛又累犯慘了

2月新制上路，包括無照上路罰鍰調升、換新鈔時間與地點、泰國旅遊出入境服務費調整。示意圖／董孟航攝

2月來了，許多單位為打擊亂象、擴大福利與保障權益，紛紛推出新政策，包括交通部針對無照駕駛最高處6萬元罰鍰，累犯加重無上限，同時新定自費每小時200元「無照駕駛違規班」講習，另外台灣高鐵新增台北至台南直達班次、入境旅客年滿20歲可攜帶指定加熱菸品200支免稅、健保擴大給付7項藥品等，至於春節，9日起將有455家分行及郵局可進行兌鈔；以下《鏡報》為您整理：

打擊無照駕駛亂象！罰鍰最高6萬「累犯無上限」

交通部公路局修正施行道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，針對「汽車無照」最高罰鍰調升至新台幣6萬元、「機車無照」最高罰鍰調升至新台幣3萬6千元，10年內違規2次將直接處以最高罰鍰，累犯3次以上者，則以前次罰鍰金額加碼再罰，金額將無上限。

廣告 廣告

除此之外，車輛一律採當場移置保管措施，並需參加3小時「無照駕駛違規班」，課程自費共600元，無故缺席者首波處1800元罰鍰，經通知逾期6個月以上仍不參加，將吊扣汽車駕駛人駕駛執照6個月，並吊扣汽車所有人汽車牌照6個月。

高鐵新增夜間時段南下車次及台北至台南直達班次。圖／台灣高鐵官網

高鐵增「台北－台南」直達班次、夜間時段再增班

台灣高鐵2月2日起，每週增開夜間時段南下列車共計6班次，總班次達1,134班；另外，增開1985車次，於每週一至週五晚間10點自南港站發車，停靠台北及板橋站後「直達台南站」，最終抵達左營站。

重視隱私！虎航新工作證、名牌移除「中文姓氏」

台灣虎航宣布，自2月1日起，第一線同仁可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌，將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識，以此避免全名過度揭露，讓人員保有隱私，專注於服務與飛航安全程序。

泰國旅遊注意！入境旅客服務費調升至25泰銖、出境服務費830泰銖

泰國民航局宣布，針對所有於泰國出入境的旅客，服務費自每人每趟15泰銖調升至25泰銖，漲幅66.7%，為2015年以來首次調整；泰國機場大眾有限公司（AOT）收取的國際旅客出境服務費，則已於2025年由730泰銖調升至830泰銖。

加熱菸200支免稅，但「有陷阱」

財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定，年滿20歲旅客可攜帶衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅；不過目前其他國家「沒有台灣通過的相同品項和組合元件」，因此入境旅客仍無法自其他國家攜帶加熱菸及組合元件，只能於台灣本島及離島免稅店買合法通過的產品。若違規攜帶國外電子煙／加熱菸相關產品或元件入境，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰。

健保擴大給付7項藥品以減輕病友負擔。圖／衛福部

健保擴大給付7項藥品！減輕病友負擔

包括5項癌症用藥，每年可為癌友可省下約52.4萬元至約192萬元不等藥費，1項放寬脊髓病變引起逼尿肌過動症及尿失禁病人用藥，及1項放寬泛視神經脊髓炎病人復發給付條件。

生生喝鮮乳不中斷！北市放寬2歲申請 新北、桃園2月23日開跑

台北市「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策放寬申請條件，補助對對象下修至「生理年齡」滿2歲之幼兒，凡設籍台北市且滿2足歲當月，即可申請幼兒數位卡證，每週兌換一瓶鮮奶或豆漿；另外新北市及桃園市將於2月23日正式啟動政策，凡設計該縣市2歲至12歲學童，可憑卡證前往通路兌換鮮乳或豆漿。新北市政府則多優酪乳選項，並於8月31日起對象擴及公私立國中學生。

台北市教育局提醒家長，雖然1月24日開始放寒假，不過「鮮奶週報」政策並未因此中斷，符合資格條件者仍可於期間憑卡證前往兌換。

過年換新鈔！9日起455處可兌換

央行宣布，2月9日至13日共有455家分行及郵局可換新鈔，包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構；民眾欲前往可先透過地圖查詢，而兌換期間，各指定據點門口及營業廳也會貼出公告名去說明「本分行（郵局）提供兌換新鈔」及「壹佰元券每人限兌100張，其餘面額酌量供應」規定，提醒有兌換需求者應請提早規劃。

春節期間，各縣市計程車費用將有調整。示意圖／翻攝自pixabay

過年通勤注意！計程車收費調漲

北北基計程車自2月11日22日將加收30元費用，桃園市則從13日起加收50元，桃園機場加收100元，新竹縣市、苗栗縣13日起按原規定收費方式加收3成，台中市、彰化縣、南投縣、台南市、屏東縣每趟次加收50元，嘉義市全日每趟次按夜錶加收50元，花蓮縣及台東縣則全日均以夜間加成計費，每趟次再加收50元。



回到原文

更多鏡報報導

行銷公司爆「代操」嘉南羊乳！羊編鬆口合作 總公司開查：不讓有心人士蓄意操作

海冰縮小、北極熊體脂肪卻逆勢成長！科學家猜測可能原因

自古流傳「舟至即沉」一去不回！粉專揭「神秘海域」水流真相

妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了