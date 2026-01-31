2月新制一次看：加熱菸200支免稅「有陷阱」、春節小黃漲價 無照駕駛又累犯慘了
2月來了，許多單位為打擊亂象、擴大福利與保障權益，紛紛推出新政策，包括交通部針對無照駕駛最高處6萬元罰鍰，累犯加重無上限，同時新定自費每小時200元「無照駕駛違規班」講習，另外台灣高鐵新增台北至台南直達班次、入境旅客年滿20歲可攜帶指定加熱菸品200支免稅、健保擴大給付7項藥品等，至於春節，9日起將有455家分行及郵局可進行兌鈔；以下《鏡報》為您整理：
打擊無照駕駛亂象！罰鍰最高6萬「累犯無上限」
交通部公路局修正施行道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，針對「汽車無照」最高罰鍰調升至新台幣6萬元、「機車無照」最高罰鍰調升至新台幣3萬6千元，10年內違規2次將直接處以最高罰鍰，累犯3次以上者，則以前次罰鍰金額加碼再罰，金額將無上限。
除此之外，車輛一律採當場移置保管措施，並需參加3小時「無照駕駛違規班」，課程自費共600元，無故缺席者首波處1800元罰鍰，經通知逾期6個月以上仍不參加，將吊扣汽車駕駛人駕駛執照6個月，並吊扣汽車所有人汽車牌照6個月。
高鐵增「台北－台南」直達班次、夜間時段再增班
台灣高鐵2月2日起，每週增開夜間時段南下列車共計6班次，總班次達1,134班；另外，增開1985車次，於每週一至週五晚間10點自南港站發車，停靠台北及板橋站後「直達台南站」，最終抵達左營站。
重視隱私！虎航新工作證、名牌移除「中文姓氏」
台灣虎航宣布，自2月1日起，第一線同仁可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌，將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識，以此避免全名過度揭露，讓人員保有隱私，專注於服務與飛航安全程序。
泰國旅遊注意！入境旅客服務費調升至25泰銖、出境服務費830泰銖
泰國民航局宣布，針對所有於泰國出入境的旅客，服務費自每人每趟15泰銖調升至25泰銖，漲幅66.7%，為2015年以來首次調整；泰國機場大眾有限公司（AOT）收取的國際旅客出境服務費，則已於2025年由730泰銖調升至830泰銖。
加熱菸200支免稅，但「有陷阱」
財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定，年滿20歲旅客可攜帶衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅；不過目前其他國家「沒有台灣通過的相同品項和組合元件」，因此入境旅客仍無法自其他國家攜帶加熱菸及組合元件，只能於台灣本島及離島免稅店買合法通過的產品。若違規攜帶國外電子煙／加熱菸相關產品或元件入境，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰。
健保擴大給付7項藥品！減輕病友負擔
包括5項癌症用藥，每年可為癌友可省下約52.4萬元至約192萬元不等藥費，1項放寬脊髓病變引起逼尿肌過動症及尿失禁病人用藥，及1項放寬泛視神經脊髓炎病人復發給付條件。
生生喝鮮乳不中斷！北市放寬2歲申請 新北、桃園2月23日開跑
台北市「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策放寬申請條件，補助對對象下修至「生理年齡」滿2歲之幼兒，凡設籍台北市且滿2足歲當月，即可申請幼兒數位卡證，每週兌換一瓶鮮奶或豆漿；另外新北市及桃園市將於2月23日正式啟動政策，凡設計該縣市2歲至12歲學童，可憑卡證前往通路兌換鮮乳或豆漿。新北市政府則多優酪乳選項，並於8月31日起對象擴及公私立國中學生。
台北市教育局提醒家長，雖然1月24日開始放寒假，不過「鮮奶週報」政策並未因此中斷，符合資格條件者仍可於期間憑卡證前往兌換。
過年換新鈔！9日起455處可兌換
央行宣布，2月9日至13日共有455家分行及郵局可換新鈔，包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構；民眾欲前往可先透過地圖查詢，而兌換期間，各指定據點門口及營業廳也會貼出公告名去說明「本分行（郵局）提供兌換新鈔」及「壹佰元券每人限兌100張，其餘面額酌量供應」規定，提醒有兌換需求者應請提早規劃。
過年通勤注意！計程車收費調漲
北北基計程車自2月11日22日將加收30元費用，桃園市則從13日起加收50元，桃園機場加收100元，新竹縣市、苗栗縣13日起按原規定收費方式加收3成，台中市、彰化縣、南投縣、台南市、屏東縣每趟次加收50元，嘉義市全日每趟次按夜錶加收50元，花蓮縣及台東縣則全日均以夜間加成計費，每趟次再加收50元。
更多鏡報報導
行銷公司爆「代操」嘉南羊乳！羊編鬆口合作 總公司開查：不讓有心人士蓄意操作
海冰縮小、北極熊體脂肪卻逆勢成長！科學家猜測可能原因
自古流傳「舟至即沉」一去不回！粉專揭「神秘海域」水流真相
妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了
其他人也在看
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 56則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 538則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 14則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 3 小時前 ・ 8則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 天前 ・ 19則留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 39則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 18 小時前 ・ 59則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 391則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 465則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 103則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 151則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 3則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言
租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏
隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 18則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 23則留言
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 18則留言
看旺雙虎前景！國家隊砸近4億掃貨群創、友達1.9萬張 再投入5.3億建倉「這檔」記憶體巨頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數昨（30）日大跌472.52點，終場以32063.75點作收，跌幅1.45%，成交金額為9091.56億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7則留言
蔥抓餅、蔥油餅「哪個比較胖」？營養師給答案了 這1種熱量高又更快餓
蔥抓餅跟蔥油餅差在哪？為什麼口感差這麼多？此外，更多人問的是：「哪個比較胖？」 「麵筋」與「油」的物理戰 1、麵筋網絡 (Gluten Network) vs. 阻斷效應．蔥油餅（紮實派）：麵團中的麵粉與水結合後，蛋白質會形成緊密的「麵筋網絡」，這就是咬下去會有「勁道、Q彈」的原因。．蔥抓餅（酥脆派）：為了創造「千層」效果，製作時必須抹上更多的油（或油酥）。油脂會包覆麵粉顆粒，阻斷麵筋的連結（Shortening effect），讓餅皮無法形成一大塊死麵，而是變成一片片鬆散的層次。2、物理動作：那個「抓」不僅是為了好看蔥抓餅起鍋前的「拍打、擠壓」，目的是把空氣打進去，並破壞原本的結構。關鍵後果：表面積大增！ 抓鬆後的餅皮，表面變得粗糙、充滿孔隙。這些孔隙就像海綿一樣，會吸附更多的煎油，並增加與鍋面的接觸面積，引發更劇烈的梅納反應 (Maillard Reaction)，這就是為什麼蔥抓餅聞起來特別香、吃起來特別罪惡的原因。 回到營養學來看，這導致了三個關鍵差異： 1️、油脂比例決定熱量密度．蔥抓餅： 為了維持層層分明的酥脆，麵團本身含油量就高；加上煎製時為了讓粗糙表面酥脆，往往需要更多常春月刊 ・ 1 天前 ・ 5則留言