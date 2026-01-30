2月新制一覽 入境帶錯加熱菸罰500萬 高鐵直達台南增班

2月新制即將上路，其中最受關注的就是入境可攜帶200支加熱菸，但僅限台灣免稅店合法通過的產品，若違規從國外帶回，最高可處500萬元罰鍰。旅客從泰國出入境，機場服務費調漲66.7％；高鐵增開夜間時段南下直達台南的列車；此外過年換新鈔將開跑，民眾2／9起可至8家金融機構指定的分行兌換。《中時新聞網》整理各新制細節，帶讀者一次掌握。

入境可帶200支加熱菸 限國內免稅店產品

財政部公告，2月1日起旅客入境可攜帶加熱菸，每人最多200支，僅限台灣免稅店合法通過的產品；若違規從國外帶回加熱菸，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰。

泰國出入境旅客服務費調漲66.7％

泰國民航局宣布，2月1日起所有進出泰國國際線航班的旅客，機場服務費每人從原本的15泰銖（約新台幣15元），調漲為每人25泰銖（約新台幣25元），漲幅66.7％。

高鐵增開台北－台南直達車

高鐵公告，2月2日起每周增開夜間時段南下列車共計6班次，此次增開車次採全新停靠模式，包括1985車次每周一至周五晚上10點自南港站發車，停靠台北、板橋站後直達台南站後至左營站；1575車次周六晚上10點30分自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。

過年換新鈔 2／9起兌換

央行日前宣布，農曆春節前兌換新鈔，民眾自2／9起至2／13，可到台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政等8家金融機構指定的455家分行兌換新鈔。民眾可透過Google地圖查詢。

北北基春節計程車每趟加30元

部分縣市已公告調整春節期間計程車加成費用，北北基於2月11日至2月22日期間，每趟次加收30元；桃園、台中、台南2月13日起，每趟次加收50元。桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元，按計費表顯示金額收費，未計入跳錶金額，不得額外加收。

