2月新制！高鐵直達車不停台中 加熱菸200支免稅

農曆年前，多項「2月新制」將上路！出國時須注意，「加熱菸」有200支免稅但如果違規，就可能被重罰500萬，以及泰國徵收「入境旅遊費」；民生交通則有高鐵新模式直達車、台鐵訂票新制。

1月邁入尾聲，2月除了要迎接農曆年，也有多項新制上路。交通方面，高鐵增開6班夜間南下列車，從南港發車，停台北、板橋後直達台南、左營，不停台中。

台鐵則有四大新制，個人訂票上限從6張增加到9張；手機也可以交易自由座車票，一支手機最多可領取6張行動車票；同時開放用App換票。

旅遊方面，泰國開徵入境旅遊費，一人300泰銖（約台幣302元）。

入境帶加熱菸有200支免稅額度，但這不代表可以從國外帶加熱菸回國，而是要在免稅店購買、經衛福部核定產品。否則違規走私，最高可罰500萬。

