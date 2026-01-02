2月新劇《榮耀：她們的法庭》「李奈映、鄭恩彩、李清娥」三大女神強強聯手回歸：變身女強人律師在法庭奮戰 秘密過往浮出水面...
【文/少女心文室】隨著正式展開2026年，除了1月新劇已經展開宣傳，甚至2月新劇也如火如荼也陸續公開！今(2)日，2月新劇《Honor》/《榮耀：她們的法庭》首公開海報及預告內容，且定檔2/2上線首播！該劇確定由李奈映、鄭恩彩、李清娥主演，是一部以女性律師為主軸的法律懸疑劇，新穎題材與卡司，已經掀起一票觀眾期待！
《Honor》/《榮耀：她們的法庭》該劇翻拍改編自瑞典同名電視劇，講述三名律師正面突破成為巨大醜聞的過去，展開激烈的懸疑驚悚追蹤劇。該劇由《好或壞的東載》樸建浩導演執導，《操心》、《Train》朴佳妍編劇執筆，共12集，2月2日首播！《Honor》是一部以女性律師為主軸的法律懸疑劇，以三位從大學時期就認識的好友為中心，故事圍繞她們在律師事務所L&J一同處理案件，特別是女性受害者的權益案件。隨著一樁牽涉二十年秘密的醜聞浮上檯面，她們不僅要在法庭上奮戰，也需正視過去深埋的傷痕與真相。
46歲李奈映久久回歸演出電視劇，先前在20219年演出《羅曼史是別冊附錄》搭檔李鍾碩相當有CP感，緊接著在2023年演出《朴河京旅行記》，再來就是今年睽違3年回歸，主演最新作《Honor》/《榮耀：她們的法庭》登場！飾演「尹羅映(音譯)」是L&J律師事務所的明星律師，在事業上擁有出色的辯才，以及亮眼外貌和龐大社群影響力，是事務所的代表門面人物，雖然尹羅映表面光鮮亮麗，但內心藏著多年未解的傷痛與過去秘密，隨著劇情發展她將面對那段被埋藏的過去！
41歲李清娥時常在眾多作品演出女二或配角角色，但都帶來令人印象深刻的演出，包括曾出演《花美男拉麵店》、《好運羅曼史》、《VIP》、《日與夜》、《絕世網紅》、《戀人》、《Hide》等電視劇作品，展現百變樣貌！而李清娥在最新作《Honor》/《榮耀：她們的法庭》飾演「黃賢珍(音譯)」是三位律師好友中的行動派律師，性格果敢、熱血，總是第一個衝到最前線解決困境，她喜歡實際行動而不是坐在辦公室，是團隊中的實力派。但隨著擔任刑警的丈夫深入調查案件的關鍵線索，使她不得不面對過去的隱秘往事....
39歲鄭恩彩近幾年演出《The King：永遠的君主》、《柏青哥》、《安娜》、《法官大人》、《正年》等作品，在不少作品中展現帥氣模樣超圈粉！今年也將主演《財閥X刑警2》回歸！而目前鄭恩彩將以最新作《Honor》/《榮耀：她們的法庭》登場，飾演「姜信宰(音譯)」是律師事務所L&J的代表性頭號律師與領袖人物，具有強烈的威嚴與魅力，在談判與法律策略中游刃有餘，她既能冷靜應對強敵，也會為了目標不擇手段，但當新案件牽扯出她個人過去時，信宰也將面臨前所未有的危機！
