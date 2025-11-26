基隆公共圖書館十二月共讀活動登場。（基隆市公共圖書館提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆市公共圖書館十二月推出親子共讀與家長喘息服務，持續深化市民閱讀風氣，並打造友善育兒的城市文化。

首先登場的是「跟孩子同一國─想像與創造力」親子共讀活動，將於十二月七日上午十時三十分在永平分館舉行。活動邀請台灣親子共學教育促進會閱讀推廣講師林宛臻主講，以繪本《一直一直往下挖》帶領親子展開一段奇幻妙趣的挖寶之旅。

故事描述兩位好朋友山姆與大衛帶著小狗展開探險，為了挖到「奇妙的東西」而不斷嘗試各種方法─往下挖、往右挖、分開挖、一起挖，卻始終與寶藏擦肩而過。就在挖掘的過程中，地面突然崩塌，三人一路向下掉落，充滿驚喜與想像空間。活動亦安排手作「寶藏」內容，適合四至八歲兒童參加。

此外，家長閱讀「喘息服務」將於十二月十三日下午二時至三時在百福分館辦理。活動旨在提供育有三至六歲幼兒之家長短暫的托育支援，使家長能在一小時的空檔中自由使用館內設施、培養閱讀習慣，也讓孩子在輕鬆的環境中親近圖書館，累積良好閱讀印象。

基隆市公共圖書館表示，期盼透過多元活動讓家庭在閱讀中找到陪伴、想像與成長的空間，共同營造更豐富的城市閱讀生活。相關活動資訊可至基隆市公共圖書館官網查詢。