2月起高捷7站禁腳踏車進出 攜腳踏車票價漲為80元

高雄近年來因為燈會、演唱會等大型活動，不少人選擇大眾運輸，也讓捷運搭乘人次屢創新高，考量重要樞紐站運量龐大。高捷宣布2月起，凱旋、美麗島、高雄車站、凹子底等7個捷運站，不開放腳踏車進出，原先1人1車票價60元，也調漲為1人1車80元。

高捷公司公共事務處經理張玨瑋表示，「除了這7個車站之外，帶自行車民眾從其他的車站上下車，這樣子的話，我們才不會造成現場比較擁擠的狀況，讓大家可能攜帶腳踏車比較不方便。」

廣告 廣告

高捷自行車乘客張女士說道，「他是跟我說它很擠呀，當然因為我們也是會搭嘛，所以就變成是比較不方便，變成不能上車嘛，像我就要到前面兩個站去坐車這樣子，就也是困擾啦。」

高雄市民林先生提及，「就是我們不要去妨礙到別人，我們騎車的人，我們不會去妨礙到旅客。」

高捷表示為了乘車安全、動線順暢及多元運具共存，才決定參考北捷做法，也跟進平日下午4時至8時為通勤下班尖峰期，不開放腳踏車進出，但也引發部分反彈。

無黨籍高雄市議員張博洋指出，「我認為也應該透過大數據，以及基礎意見收集來瞭解自行車族的需求是什麼，以及他們在新的政策當中受到哪些衝擊。」

高雄市民徐女士說道，「有時比較擁擠，因為人已經在擠了，又有腳踏車，新規定對腳踏車的人比較不方便啦。」

其他民眾認為大型活動或是假日的確感受到車廂較擠，可是捷運站外也有密集的公共腳踏車租賃站，帶腳踏車進站的人數不會太多，可參考開放特定車廂來符合需求。

更多公視新聞網報導

竹製與氫能腳踏車 達節能減碳目標護地球

雲縣回收逾千台腳踏車 經修繕再分送予弱勢族群

電輔腳踏車亂象多 京都違規進口業者遭查緝

