2月迎更強霸王寒流？ 鄭明典說明：類似預報常出現

據美國電腦預測模式資料指出，2月9日零下10度線將壓到北台灣，平地有機會出現0度低溫，強度比「霸王寒流」還強。對此，前氣象局長鄭明典表示，將其當作提醒冷空氣可能性就好，不需要過度強調。

氣象粉專「觀氣象看天氣」29日發文指出，最新美國電腦預測模式2月9日早上8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強。

粉專提到，雖然接下來負北極振盪的趨勢仍相當明顯，也就是北極冷空氣仍會持續大量外流，但1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率實在是不高，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高，仍有待觀察。

據《TVBS新聞網》報導，前氣象局長鄭明典說明，電腦模式經常出現類似預報，將其當作提醒冷空氣可能性就好，不需要過度強調。鄭明典也指出，2月中旬的確可能有一波強冷空氣，但歐洲模式目前並無預測到平地0度，無須過度擔心。

