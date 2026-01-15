2月連假多「仍領整個月薪水」！他嗨喊：賺爛了 網反應兩極

2月連假不少，因為有春節、二二八等假期，相較其他月份來說，上班天數大幅減少，有網友也興奮直呼「2月只要上14天可以拿28天薪水」，不過貼文一出，卻掀起兩極反應。

有網友在論壇Threads發文，表示2月有春節、二二八等連假，上班日只有14天，但仍可以領到整個月的月薪，讓原PO忍不住興奮直呼「2月只要上14天可以拿28天薪水，（國定假日）每天都是搭波配（double pay），賺爛了賺爛了」。

貼文一出，很快便掀起兩極反應，一派網友開心直呼「還可以領年終，超讚」、「真的，一年12個月最喜歡2月，還能吃尾牙抽獎領年終」、「希望每個月都2月」、「感覺好像划算」。

另一派網友則搖頭，坦言1月難熬「時薪人員表示2月會餓死」、「休個幾天過年要噴多少紅包」、「2月只工作14天但是要繳整個月店租」、「時薪人員痛哭流涕準備囤泡麵」、「補教業在補二月的課補到要起肖」

「但是一月好漫長啊」、「一月快撐不下去了」、「今年過年前好漫長，感覺送老闆一個月」、「放完年假，3月更漫長，22天上班日」、「一月快撐不下去了，本月加班時數已破20」、「這一月我彷彿看不到盡頭」、「看來不是只有我覺得一月度日如年」、「歐洲客人一月回籠，忙到要死掉」、「一月真的太漫長了」、「年前會忙到天天加班想哭」、「1月才一半，已經快累翻的我」、「可是一月體感上班日子很漫長」。

撰稿：吳怡萱





