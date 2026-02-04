2月除息台股ETF 4檔年化配息率飆破10%
【記者柯安聰台北報導】台股ETF持續發熱，82檔台股ETF受益人來到12249944人新高，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。統計2月份即將除息的共有22檔台股ETF，共有254萬9929位投資人期待息利雙收。
值得一提的是，包括中信關鍵半導體(00891)、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造(00913)、主動群益台灣強棒(00982A)共4檔預估年化配息率超過10%。市值型群益台ESG低碳50本次預估每股配發金額為1.71元創新高，也是22檔中最高；主動式台股ETF主動群益台灣強棒配息金額也是創新高。
進一步觀察，2月除息的台股ETF中，不乏重量級的ETF像是配息金額最高的新一代市值型配息王群益台ESG低碳50、主動式台股ETF配息王主動群益台灣強棒、國民ETF國泰永續高股息(00878)等熱門台股ETF都在列，由於本月適逢農曆春節長假，因此，除息高峰落在2月26日，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。
群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長；而傳統市值型ETF單押台積電，當台積電休息時，傳統市值型ETF績效較不易有表現，然新一代市值型ETF，均衡布局台積電及其他科技龍頭股，更能全面享受AI帶來的題材輪漲機會。因此建議投資人可挑選持股特色為高含積量、高AI龍頭股，台積電占比4成以上的新一代市值型ETF，更能掌握科技股多頭的增長潛力。
主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股近期盤勢震盪加劇。在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳，不過隨著評價面走高，股市波動難免，能靈活因應市況、動態調整投組且具有高息的主動式台股ETF可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。大盤在創下新高後震盪難免，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。（自立電子報2026/2/4）
其他人也在看
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
台股盤中震盪翻紅！「這檔」目標價調升至300元 猛炸249億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（4）日受美股四大指數翻黑拖累，以32196.57點開出後不久，便下跌230.51點失守32000大關；截至上午11時30分，加權指...
達人理財／年改逼出投資力 退休校長靠一招年領息百萬
公教人員年金改革，讓許多原本對投資不關心的老師與校長們，被迫重新思考退休金的安排，富山國小前校長鄭孟忠就是其一。原本錢只放定存的他，因年改試算結果落差過大，開始正視「不能只靠制度養老」的現實，因此從2018年底開立人生首個證券戶，僅用6年時間便將400萬元資產滾大至1,500萬元，去年光是ETF配息就創造超過110萬元的被動收入，等於退休後還繼續領一份校長薪水。
記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀
台股昨（3日）大漲571點，記憶體族群卻再度成為重災區，華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重挫，跌幅介於5.6%至9%之間。市場傳出大陸記憶體廠商發動低價戰，但摩爾投顧分析師陳昆仁指出三大疑點，認為這類利空消息應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」。
國發基金賺錢了！台積電一股不賣 去年盈餘仍達384億元
國發基金賺錢了！國發會今（3）日舉辦年終記者會，會間記者提問2025年國發基金績效如何？國發會則回應，2025年盈餘暫估為384.9億元，對於信保2500億元仍有一定的支持資金，但仍希望公股、民營銀行共同參與。而根據2024、2025年兩年報資料顯示，國發基金持有台積電幾乎是一股未賣，持股金額維持4.97億元。
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
面板記憶體齊亮 群創旺宏人氣旺/不是科技也能市值破兆 沃爾瑪示範給台股看/星鏈想像空間大開 太空概念股繼續飛｜Yahoo財經掃描
美國市場一邊憂心AI工具競爭加劇壓縮軟體與資訊服務商獲利空間，一邊觀望科技巨擘產業前景，拖累美股四大指數震盪收低。道瓊工業指數下跌0.34%、那斯達克指數回落1.43%、標普500指數下挫0.84%，費城半導體指數跌幅達2.07%，科技與半導體族群成為主要壓力來源。盤面上，輝達、微軟、Meta等大型科技股同步回檔，Google與Amazon在財報前也出現修正；半導體類股方面，英特爾在談及AI與GPU布局後小幅走揚，但輝達與超微同步承壓。台積電ADR隨費半走弱而回檔1.64%，成為拖累美股科技盤勢的關鍵之一。 亞股方面，日股從高點回落，下跌0.78%；韓股延續強勢，上漲1.57％續創新高；港股與陸股則小幅走揚，區域股市走勢分歧。 回到台股，加權指數終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交金額6,863.3億元，量能雖縮減但仍維持在相對高檔。權王台積電(2330)受ADR回落影響，股價下挫15元；盤面焦點轉向題材與族群輪動，低軌衛星概念股持續吸引資金，面板雙雄攜手走揚，表現亮眼；記憶體族群受南亞科營收利多帶動，受到市場青睞。整體而言，在美股震盪、亞股分歧的背景下，台股展現相對韌性，資金聚焦具題材與基本面支撐的族群輪動。
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
法說會後被看衰！國家隊提款聯電2.67億 變心出清「這低軌衛星股」上千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場跌439.72點，收31,624.03點，跌幅1.37%，依據「玩股網」統計，觀察八大公股賣超上市個股方面，晶...
CRIF示警：14檔千金股本益比已破50倍 「比輝達還高」避免追高
今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63%。CRIF中華徵信所，今日發布一份報告，提醒千金股中本益比破百倍的有聯亞的214倍、昇達科的158倍、精測的107倍，此外高過90倍以上的有信驊、創意、穎崴、光聖等，其他總計有14檔破50倍，這些都高過台積電與輝達，作為選股時的估值對照基準的話，宜避免追高風險。但若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
黃金白銀慘崩想撿便宜？專家曝進場時機
[NOWnews今日新聞]黃金與白銀價格在上週五經歷了歷史性暴跌，以慘淡的跌幅收盤。雖然有許多散戶投資人想趁此時進場撿便宜，但市場專家警告，這波跌勢目前未必是進場「抄底」的好時機，較理想的時間點可能要...
台積電飛高台股飆669點！新掛牌009816爆逾26萬張 主動式00987A飛揚
今天掛牌上市、標榜不配息的凱基台灣TOP50（009816）募集規模約90億元，成交量爆出超過26萬張，股價漲近2％，奪本日之冠；主動台新優勢成長（00987A）漲近2％。00987A的成分股，包括台積電、群聯、奇鋐、鴻勁、台達電、雍智科技、弘塑、創意、緯穎、健策等；台新ETF經理人魏...
記憶體又翻車？群聯率先翻黑 旺宏漲停打開
記憶體類股群聯開高走低，盤中翻黑來到2045元，跌100元，跌幅逾5%，旺宏一度攻到漲停，但漲停打開後漲幅快速收斂至3%，連帶華邦電、南亞科賣壓加重，華邦電翻黑來到112元，跌幅逾3%，南亞科下跌逾3%，帶動台股同步走低。
群創斜槓封裝夯3／手握四百億現金 洪進揚揭群創活化資產新佈局
群創董事長洪進揚2018年剛接任的時候，股價與市值落後同業友達一段差距，但是，2024年開始把南科四廠賣給台積電，活化資產後取得銀彈收購Pioneer，並且成功跨入面板級封裝，體質開始出現變化，如今市值也大幅領先友達，在手握四百億現金，2廠和5廠也逐步清空的情形下，未來會如何持續掌握投資機會進行新的佈局，備受矚目。
【Yahoo早盤】台股一度跌250點回測3萬2 分析師黃紫東：收紅空間有限
中東地緣政治緊張情勢再起，美股四大指數皆墨，台股今（4）日開盤漲1.21點，以32,196.57點開出，盤中一度跌逾250點至31,942.28點後收斂，在3萬2整數關卡附近震盪。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股今日雖有反彈嘗試，但在權值股動能不足、短線套牢與停損賣壓尚未完全消化的情況下，盤勢以整理為主，收紅空間有限。
5天噴出55.1%！「這矽光子妖股」寫台股第32金 法人看好：今年1.6T模組出貨年增約7倍
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於美股止跌，今（3）日台股展開反攻，高達7檔千金股終場亮燈漲停，分別為：穎崴（6515）、精測（6510）、奇鋐（3017）...
黃金、白銀暴跌不是進場時機？專家：或有約8至9週的修正期、建議退場觀望
黃金與白銀上週遭遇歷史級拋售，白銀暴跌逾 30%、黃金重挫超過 10%。市場震盪源於川普提名 Kevin Warsh 出任聯準會主席。多位專家警告，金銀漲勢已偏離基本面，短期恐仍面臨修正壓力，未必適合逢低進場。
銀行帳戶14種異常態樣小心被凍！金管會打詐再升級
疑似不法的可疑帳戶樣態愈來愈多！銀行局副局長王允中3日發布修正存款帳戶相關辦法，把八種可疑或異常表徵態樣新增或調整列入第二類帳戶，目前累計已有14種可疑態樣會讓銀行高度警覺，甚至重大或急迫情形時要通報高檢署，並依程度採不同措施，包括結清、凍帳戶、凍部分帳戶等，預計最快今年四月中就可上路。