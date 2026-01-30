2月霸王級寒流來襲？美模式預測「北台恐現0度」極端低溫

根據美國電腦預測模式最新資料顯示，2月9日早上8點，高空1500公尺處的零下10度線將直接壓到北台灣上空。依據大氣溫度隨高度變化原理換算，平地確實有機會出現0度低溫。若此預測成真，寒冷程度將超越2016年的霸王級寒流。

氣象專家賈新興接受採訪時表示，美國模式在預測上波動較大，如同雨刷式預報，可能一下把冷空氣報得很強，下一報就將冷空氣調弱。目前負北極震盪訊號明顯，北極圈冷空氣容易外流，趨勢將持續到2月10日。在2月6日過後，亞洲高緯度地區確實有被北極冷空氣直襲的機率。

然而，較具參考性的歐洲模式預報顯示，這波冷空氣僅為大陸冷氣團等級，台灣位在冷空氣影響邊緣。賈新興強調，日本、韓國、中國東北才是較容易受低溫、降雪影響的區域，長江流域以南及台灣則在北極圈冷空氣外流邊緣，降溫情況不會如上述國家極端，平地出現0度氣溫的機率較低。

氣象粉專台灣颱風論壇對此表示，使用850百帕溫度推算地面氣溫是過時做法。現今近地面氣溫會受到地形起伏、城市熱島效應、綠覆率差異與濕度條件等多重因素影響，各地溫度有明顯差異，不適合以1500公尺高空溫度推估地面氣溫。現在電腦數值模式已可精確模擬地面溫度，無需採用誤差較大的推算方式。

觀氣象看天氣粉專分析，電腦模式運算久了常會出現極端值，但隨著時間推進，預測通常會修正。這屬於超過10天的遠期預報，不確定性極高，這類誇張數據先看看就好，無須過度解讀。

賈新興預計，2月到底會不會有霸王級寒流，在2月2日至2月3日就會有明朗訊號。根據美國系集模式預報，2月9日有較強冷空氣的機率約為17/30，歐洲系集模式預報機率則不到一半。綜合研判，這兩天有機率會很冷，但仍有很大變數。

在此之前，台灣本周末將先迎接濕冷天氣。周六鋒面通過，嘉義以北都會有雨勢，桃園以北、東半部降雨時間長，嘉義以南也可能飄雨。農曆春節期間天氣大致穩定，氣溫正常至偏暖機率較高，降雨則是正常至偏少機率較高。

