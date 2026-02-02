2月韓劇推薦｜Netflix《莎拉的真偽人生》申惠善X李浚赫驚悚懸疑劇、《在你燦爛的季節》李聖經X蔡鍾協感性羅曼史！
【文/少女心文室】一轉眼2026年的第一個月又要過完啦！趕緊來看2月即將公開的韓劇清單！目前1月還有《法官李漢英》、《恩愛的盜賊大人》、《春日狂熱》、《從今天開始是人類》、《臥底洪小姐》、《理事長和我的秘密關係》等劇還在熱播當中，以及Netflix夯劇《愛情怎麼翻譯？》持續有著高話題性！現在就趕緊來看2月有什麼新劇登場吧！
2026年2月韓劇推薦1.《榮耀：她們的法庭》
播出時間：2/2
線上看播出平台：ENA
主演卡司：李奈映、鄭恩彩、李清娥
《Honor》/《榮耀：她們的法庭》由李奈映、鄭恩彩、李清娥主演，是一部以女性律師為主軸的法律懸疑劇！該劇翻拍改編自瑞典同名電視劇，講述三名律師正面突破成為巨大醜聞的過去，展開激烈的懸疑驚悚追蹤劇。該劇由《好或壞的東載》樸建浩導演執導，《操心》、《Train》朴佳妍編劇執筆！劇情以三位從大學時期就認識的好友為中心，故事圍繞她們在律師事務所L&J一同處理案件，特別是女性受害者的權益案件。隨著一樁牽涉二十年秘密的醜聞浮上檯面，她們不僅要在法庭上奮戰，也需正視過去深埋的傷痕與真相。
2026年2月韓劇推薦2.《給你宇宙》
播出時間：2/4
線上看播出平台：HBO Max
主演卡司：裴仁爀、盧正義、朴栖含
《給你宇宙》由裴仁爀、盧正義、朴栖含主演！劇情講述兩位原本互相厭惡的姻親男女因一場意外失去各自的兄弟姊妹後，被迫共同撫養僅 20 個月大的侄子「宇宙」。隨著帶娃生活混亂展開，兩人從尷尬同居、磨合衝突到逐漸互相理解、共同成長，並在育兒過程中產生情感變化，體驗親情與愛情的交織，沒有經驗的兩人面對育兒混亂、生活磨合以及彼此過往的心結，逐步理解對方並學會接受與依靠，兩人共譜「偽父母羅曼史」，而育養小BABY的題材新手爸媽或許看了會心有戚戚焉！
2026年2月韓劇推薦3.《死亡之花》
播出時間：2/4
線上看播出平台：Disney+、friDay影音
主演卡司：厲雲、琴世祿、成東鎰
《死亡之花》由厲雲、琴世祿、成東鎰主演，該劇改編自李同建作家人氣小說《死亡花》的韓劇《死亡之花》，劇情描述李宇謙（厲雲 飾）是一名「擁有天才醫術，也是連環殺人犯」的矛盾存在，更令人衝擊的是，他被揭露殺害17名惡徒的動機，竟是為了研發不治之症解藥以拯救世人！當「救人」與「殺人」同時發生在同一個人身上，社會勢必掀起激烈爭論。《死亡之花》 將以「殺人犯能救人」的極端矛盾設定，丟出一個觀眾無法輕易回答的道德難題，並用長鏡頭與舞台劇式節奏，為觀眾帶來高壓沉浸感與極限張力的追劇感受！
2026年2月韓劇推薦4.《莎拉的真偽人生》
播出時間：2/13 下午4點上架
線上看播出平台：Netflix
主演卡司：申惠善、李浚赫、金載原、鄭多彬
Netflix韓劇《莎拉的真偽人生》確定由申惠善與李浚赫聯袂出演！該劇為一部犯罪懸疑韓劇，劇情講述就算是假的，也想成為名牌的一個女人的欲望，並由擅長打造驚悚懸疑劇集的《人性課外課》、《以吾之名》導演金鎮民打造，這不免讓人想到先前討論度超高的美劇《創造安娜》，同樣都是以充滿謊言人生的女主人公為主軸的劇情！當首爾奢華商圈出現一名女屍，一名鍥而不捨地刑警對她抽絲剝繭展開追查的驚悚故事！申惠善飾演「金莎拉」雖說有著時尚品牌亞洲區總代表頭銜，在上流社會中擁有一定知名度，但諷刺的是在任何地方都很難看到的神祕人物，在閃耀的上流世界裡，一夜之間捲入殺人事件後，展開圍繞有關她的8集故事，過去經歷與驚人的多重身份逐漸被揭露….
2026年2月韓劇推薦5.《在你燦爛的季節》
播出時間：2/20
線上看播出平台：Disney+
主演卡司：李聖經、蔡鍾協
《在你燦爛的季節》經過多番選角，男女主角選角正式出爐！最終確定由李聖經與蔡鍾協聯袂主演！該劇為《社內相親》導演朴繕虎聯手《她很漂亮》、《雖然30但仍17》作家趙成熙打造的新作！是一部橫跨7年時光的浪漫愛情劇！劇情講述一名因事故失去聽力與記憶的男子，在遇見讓他「像被救贖」的女主角後，共譜的感性羅曼史！在兜兜轉轉7年後，兩人於彼此冬季再度相遇，並在這場「越冬之戀」中，一點一滴讓彼此的生命煥發「燦爛春季」的情感故事，帶來燦爛的春天和克服冬季的感性羅曼史！
2026年2月韓劇推薦6.《未婚男女的效率戀愛》
播出時間：2/28
線上看播出平台：HBO Max
主演卡司：韓志旼、朴成焄、李基澤
全新韓國浪漫喜劇影集《未婚男女的效率戀愛》由韓志旼、朴成焄、李基澤主演，這部共12集的TVING原創影集描繪了在當今時代尋找愛的艱辛，並透過現代視角重新詮釋相親，講述事業心極強的女主人公為了有效率地找到愛所展開的故事。在尋找另一半的過程中，她意外地陷入了一段三角戀情，受到兩個截然不同的人所吸引。韓志旼飾演「李宜瑛」是「The Hills」酒店採購組的代理，藉著出色的技能獲得同事們的信任，事業蒸蒸日上，卻在感情生活上一直停滯不前。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
二月韓劇推薦：李聖經&蔡鍾協《在你燦爛的季節》上演治癒愛情，這部Netflix新劇必追！
2026年2月新年檔韓劇即將來襲！李聖經&蔡鍾協《在你燦爛的季節》上演治癒愛情，而Netflix繼《愛情怎麼翻譯？》後推出由申惠善、李浚赫主演的原創韓劇《莎拉的真偽人生》必追！以下特別整理出「二月韓劇推薦」，過年在家不劇荒！
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄
台籍網紅「霸王餐名媛」Pei Chung多次在威廉斯堡高級餐廳吃霸王餐遭捕至少10次，去年消息爆出後，目前仍羈押於惡名昭彰的雷克斯島（Rikers Island）監獄。原訂4日進行刑事庭訊，Pei Chung卻繼去年12月後再度拒絕出庭應訊，法官考量其精神鑑定報告尚未完成，裁定不再強制押送，而是繼續羈押至3月5日。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」
在爭議擴大之際，導演徐琨華昨對外發布6點聲明，說明拍攝緣由與自身立場。他指出，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導。雙方首次溝通時，他即曾提出是否取得當事人及家屬意願與溝通的問題，但出品人回應，「因為林義雄先⽣曾公開表示不...
捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌
娛樂中心／巫旻璇報導改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。
《陽光女子合唱團》票房破4億！傳將在「中國上映」 發行商首度發聲了
電影《陽光女子合唱團》票房一路攀升，累積全台突破4億元後，不只在台灣掀起熱潮，也意外在中國網路社群引發討論。隨著電影確定3月5日於香港上映，陸網近期頻頻出現「是否將引進中國」的猜測聲浪，甚至流出疑似片商作品牆照片，引發影迷熱議。
《世紀血案》道歉來不及了！陳水扁表態「不要看」：看你多會拍自己欣賞
電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜還稱，「可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，引起網友抵制拒看。李千娜今（7）日道歉並承諾捐出片酬。對此，美麗島事件的辯護律師、前總統陳水扁直呼，拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了，「就不要去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
黃河《世紀血案》詮釋施明德被矇騙！基金會聲明嘆：遺憾 曝家屬曾當「笑話」看過定裝照
電影《世紀血案》描述美麗島事件中林義雄家人遭滅門慘案，其中由金鐘視帝黃河飾演美麗島事件總指揮施明德，而夏騰宏詮釋林義雄，兩人都在殺青後才得知，劇組根本沒有向當事人取得同意拍攝事件，而施明德文化基金會也針對《世紀血案》電影發表聲明。
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
【韓媒業界點名】2026備受期待TOP5韓劇+韓影！《醜聞》、《21世紀大君夫人》、《再婚皇后》男女神強強聯手新作皆上榜！
韓國權威娛樂性代表雜誌《cine21》在近日發佈了一份調查內容，調查了業界人士，包括各大影視製作投資發行公司、娛樂公司、經紀公司、OTT公司代表等業界人物，調查了對2026年的期待之作，包括票選出各5部韓劇與各5部電影作品，趕緊一起來看哪部作品即將再度掀起高度關注與高話題呢？
「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲
「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。
（專題）被一樣的書櫃打動！許瑋甯揭和邱澤「撞書率超高」私下書單
許瑋甯去年和邱澤在婚禮上的誓詞，一曝光就被粉絲封為「最文青告白之一」。她甜蜜回憶，第一次被邱澤打動，不是什麼驚天動地的浪漫橋段，而是發現兩人家中竟然藏著一排「撞書率高到離譜」的書單；第二次則更有畫面感，邱澤把小音響塞進口袋，兩人邊聽歌邊散步，走到口渴想買水時，才發現彼此口袋裡都沒錢，卻仍笑著決定：「
獨家》九孔現身台北街頭揮毫 親口證實「新節目開張了」
九孔近期被民眾捕獲在台北街頭寫春聯，他今（8）日受訪透露，自己受資深製作人李慧蘭邀約合作推出個人外景，首集就是要他去街上寫春聯，他開心笑說：「如果觀眾喜歡我的作品，他們就可以在我身上貼紅點；而且我們是免費的，所以生意很好，有人拿車輪餅來換，拿奶昔來換，還有烏魚子。大家都很熱情，還有人說要拿孩子來換，我連忙說不要不要。」
77歲李炳輝生活陷困頓！楊貴媚、陳美鳳出手了 私下暖舉曝光
桂田文化藝術基金會多年來固定於每年農曆新年前舉辦尾牙聚會，希望在歲末之際，為長年奉獻於台灣演藝圈的前輩們，創造一個團圓相聚、彼此關懷的時刻。農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。
寇世勳首度發聲了！公開道歉林義雄家屬 認了：對歷史認知不足
電影《世紀血案》改編「林宅血案」引發高度爭議，相關討論持續延燒。主演之一的寇世勳今（8日）透過社群平台發表聲明，針對自己參與演出該片，以及日前在殺青記者會上的發言，正式向林義雄、方素敏夫妻與其家人致歉，坦言因自身思慮不周與對歷史悲劇理解不足，造成當事人「二次傷害」，對此深感自責。