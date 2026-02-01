2月首週運勢出爐！生肖牛、豬財運旺 屬龍運勢低迷

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖2月1日至2月7日的運勢，其中生肖牛、豬好運降臨，易得福報與意外財運。屬虎、龍、猴籤運則是「下下」，須注意運勢低迷，易受打壓或誤解。

12生肖一週運勢出爐。（示意圖／取自pexels）

鼠：中平

籤詩：名顯有意在中間，不須祈禱心自安；看看早晚日過後，即時得意在其間。

批：等待時機，自然有成。名聲或事業成果需要時間發酵，保持耐心做好日常本分。

牛：上上

籤詩：選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑；世間若問相知處，萬事逢春正及時。

廣告 廣告

批：良機當下，果斷把握。出現的優質機會要果斷爭取，勿猶豫錯過，有偏財運。

虎：下下

籤詩：命中正逢羅孛關，用盡心機總未安；作福問神難得過，恰似行舟上高灘。

批：阻礙重重，事倍功半。計畫推行不順，與其強求不如暫緩，避免重要投資決策。

兔：小吉

籤詩：綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤；花果結實無殘謝，福祿自有慶家門。

批：時運正佳，放手作為。當前是開展行動的好時機，只要努力耕耘，有理想收穫。

龍：下下

籤詩：於今莫作此當時，虎落平陽被犬欺；世間凡事何難定，千山萬水也遲疑。

批：運勢低迷，暫避鋒芒。行事易受打壓或誤解，低調謹慎為上，重要決定宜延後。

蛇：中平

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人相助，疑慮自消。合作中出現疑慮時，多溝通並信任夥伴，後運勢轉佳。

馬：小吉

籤詩：十方佛法有靈通，大難禍患不相同；紅日當空常照耀，還有貴人到家堂。

批：逢凶化吉，貴人顯現。即使遇到困難也能得助解圍，關鍵在於心懷善念，坦誠待人。

羊：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。

批：平安是福，無須煩憂。健康與家庭是本月福氣所在，珍惜眼前安穩，勿自尋煩惱。

猴：下下

籤詩：陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧；心中意欲前途去，只恐命內運未通。

批：人際失和，前景不明。團隊易有分歧，計畫方向不清，不宜強行推進，需重新整合。

雞：上上

籤詩：君爾何須問聖跡，自己心中皆有益；於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。

批：自信為本，轉危為安。相信自己的判斷力，本月中旬遇到的問題將自然化解。

狗：中平

籤詩：只恐前途命有變，勸君作急可宜先；且守長江無大事，命逢太白守身邊。

批：變數暗藏，提前準備。前方可能有未預期的變化，重要事務需預留彈性，勿排太滿。

豬：小吉

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：行善求福，恰逢其時。若有慈善之舉或進修計畫，此刻行動最為有利，易得福報與意外財運。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

清晨5到8點空汙最嚴重傷肺！醫：冬季運動要戴口罩暖身

葉華超兇回歸！E級晃動色誘黃少祺 喊「像3顆頭在跑」

嘉南羊乳發聲明「挺行銷公司」 全網看傻：把羊編努力歸零