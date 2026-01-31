【2月1日】看軍聞學英語

■林國賓

The Indian Navy is set to commission 19 warships in 2026, marking its largest annual force accretion to date and underscoring the growing maturity of India’s indigenous shipbuilding ecosystem. The figure surpasses last year’s induction of 14 vessels, which included a submarine, officials said.

Sources described the current production tempo as unprecedented, with 2026 expected to represent the peak year of naval expansion in recent history.

Among the major additions this year are Nilgiri-class multi-role stealth frigates. The lead ship entered service in January 2025, followed by INS Himgiri and INS Udaygiri in August 2025. At least two more Nilgiri-class frigates are slated for commissioning in 2026.

The Navy will also induct a survey vessel of the Ikshak class and a diving support vessel of the Nistar class, expanding capabilities in hydrography, deep-sea operations, and fleet support.

The record output is enabled by integrated construction, a modular approach adopted by the Ministry of Defence a decade ago. Under this method, hulls, superstructures, and internal systems are built in 250-tonne blocks, allowing pre-installed cabling and piping to align precisely when welded together.

Shipyards now leverage advanced design software and artificial intelligence to sequence assembly, optimise material sourcing, predict timelines, and simulate machinery layouts and fluid dynamics. As a result, build timelines have reduced to about six years, down from eight to nine previously.

印度海軍預計於2026年接收19艘軍艦，創下年度兵力擴充的歷史新高，同時凸顯印度本土造船體系日益成熟。官員表示，此一數量超越去年的14艘新艦服役紀錄，其中包括1艘潛艦。

消息人士形容，目前的建造節奏前所未見，2026年可望成為印度海軍近代史上擴編幅度最大的一年。

今年的重點新艦之一為「尼吉里級」多用途匿蹤巡防艦。首艦已於2025年1月服役，隨後「希姆吉里號」與「烏岱吉號」於2025年8月入列。另有至少2艘同級艦預計於2026年服役。

此外，印度海軍還將接收1艘「伊克沙克級」測量船，以及1艘「尼斯塔級」潛水支援船，進一步強化水文測量、深海作業與艦隊支援能力。

這一創紀錄的產出，得益於國防部10年前採用的整合式建造與模組化工法。在此模式下，船體、上層結構與內部系統以約250噸的模組分段建造，並在焊接組裝時，使預先安裝的電纜與管線能精準對位。

目前，造船廠廣泛運用先進設計軟體與人工智慧技術，以安排組裝順序、優化材料採購、預測工期，並模擬機械配置與流體力學。因此，建造期已縮短至約6年，較以往8、9年大幅減少。

─關鍵軍語─

※stealth frigates：匿蹤巡防艦

※survey vessel：測量船

