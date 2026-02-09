【2月10日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
Iran has withdrawn from active participation in the BRICS+ naval exercises in South Africa following threats by Donald Trump to impose tariffs on participating countries.
According to News24, the decision was prompted by an ultimatum from the U.S. administration stating that countries that continue trade and military cooperation with the Iranian regime would face a 25% tariff on their exports to the United States.
South Africa was the primary initiator of the decision to refuse Iran’s participation. The South African government asked Tehran to step back out of concern that Iran’s public military presence could jeopardize sensitive trade and diplomatic relations with the United States.
For South Africa, the risk of losing access to the U.S. market outweighed the value of partnership within the bloc, and Iranian frigates were therefore asked to leave the Simon’s Town naval base even before the live-fire drills began.
At present, South Africa remains one of the largest beneficiaries of U.S. trade preferences under the African Growth and Opportunity Act (AGOA). This legislation grants duty-free access to the U.S. market for a wide range of African exports.
中譯：
在美國總統川普威脅對參與國加徵關稅之後，伊朗已退出在南非舉行的金磚國家集團海軍聯合演習。
根據南非英文媒體《News24》報導，此一決定源於美國政府發出的最後通牒，指出任何持續與伊朗政權進行貿易與軍事合作的國家，對美出口將面臨 25%的關稅。
南非是促成拒絕伊朗參與的主要推動者。南非政府因擔憂伊朗公開的軍事參與可能危及其與美國之間敏感的貿易與外交關係，而要求德黑蘭方面退出相關活動。
對南非而言，失去進入美國市場的風險，遠高於在該集團內夥伴關係的價值。因此，伊朗的巡防艦在實彈演習開始前，就被要求離開西蒙鎮海軍基地。
目前，南非仍是《非洲成長與機會法案》下，美國貿易優惠政策的最大受益國之一。該法案允許多項非洲出口產品免關稅進入美國市場。
-關鍵軍語-
※ultimatum：最後通牒
※frigate：巡防艦
（取自南非國防軍臉書）
