【2月2日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

France and the United Kingdom have confirmed their intention to deploy their soldiers on Ukrainian soil after an eventual ceasefire as part of a broader package of security guarantees for Kyiv to avoid a repeat of Russia's full-scale invasion in the future.

廣告 廣告

The commitment was signed in a formal declaration by French President Emmanuel Macron, British Prime Minister Keir Starmer and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy at the end of a meeting of the "Coalition of the Willing" in Paris on Tuesday.

"I can say that following a ceasefire, the UK and France will establish military hubs across Ukraine and build protected facilities for weapons and military equipment to support Ukraine's defensive needs," Starmer said at the conclusion.

"The security guarantees are the key to ensuring that a peace agreement can never mean the surrender of Ukraine or a new threat to Ukraine," Macron said.

The guarantees discussed on Tuesday by allies would also involve a high-tech mechanism to monitor a ceasefire led by the United States and a legally binding obligation to assist Ukraine in the event of a renewed Russian attack.

中譯：

法國與英國已確認，作為向基輔提供更廣泛安全保證的一部分，兩國有意在未來達成停火後，派兵部署至烏克蘭境內，以避免俄羅斯再次發動全面入侵。

週二於巴黎舉行的「志願者聯盟」會議結束時，法國總統馬克宏、英國首相施凱爾與烏克蘭總統澤倫斯基正式簽署聯合宣言，確認這項承諾。

施凱爾會後表示：「我可以宣布，在停火之後，英國與法國將在烏克蘭各地設立軍事樞紐，並建造受保護的武器與軍事裝備設施，以支援烏克蘭的防禦需求。」

馬克宏說：「安全保證是確保任何和平協議都不會意味著烏克蘭的投降，或對烏克蘭構成新的威脅的關鍵。」

週二討論的安全保證內容，還包括由美國主導的高科技停火監控機制，以及一項具法律約束力的承諾，即一旦俄羅斯再次發動攻擊，盟國將對烏克蘭提供協助。

─關鍵軍語─

※ceasefire：停火

※security guarantee：安全保證

（達志影像／歐新社資料照片）