2月24日開議 藍優先審新興預算
立法院第11屆第4會期落幕，然而在朝野對立氛圍下，包括115年度中央政府總預算、國防特別條例等仍繼續卡關，相較於往年多在元宵節後才開議，第5會期將提早於過完年隔周、2月24日就開議，新興預算先行動支案、《公投法》憲法判決可交人民複決等案，及美台對等貿易協定審議，預計將是屆時攻防重點。
立院日前朝野協商，議定農曆年後立刻上工，2月24日開議；且因在野質疑台美對等關稅談判細節至今不透明，邀閣揆卓榮泰3月3日至立法院進行台美關稅專報，並備質詢。
即將接任下會期國民黨團書記長的林沛祥昨表示，新興預算先行動支案將是下個會期重中之重，民進黨一路阻擋，本來本會期就可先動支的TPASS等新興預算，竟然要拖到下會期才能二讀，只要冷凍期一過，國民黨一定以民生優先來處理。
此外，林沛祥說，國防特別條例、115年度中央政府總預算案也因為執政黨的固執，賴清德總統堅持不來立院國情報告，行政院不依法編列預算，因此兩案直至此會期結束都無法處理，如果行政部門不改變態度，想必下會期朝野也將繼續僵持；至於下會期優先法案部分，將待國民黨智庫召開立法研習會，才會詳細討論。
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱重申，希望國眾兩黨回歸立法院正軌，期盼下個會期盡速將中央政府總預算案交付審查，而不是先行動支只占其中2.4％的新興預算。
民眾黨團表示，按照黨內2年條款規範，包括黃國昌在內6位白委辭職，另有新任立委即將報到，因此下個會期的優先法案仍在討論中；不過這個會期未完成修法的「不在籍投票」以及《人工生殖法》，仍會在下個會期列為黨團優先法案，力拚通過。
