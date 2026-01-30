2月24日開議 藍優先審新興預算

立法院30日院會，國民黨立法院黨團總召傅崐萁邀集黨籍立委在議場後方開臨時黨團大會。（姚志平攝）

立法院第11屆第4會期落幕，然而在朝野對立氛圍下，包括115年度中央政府總預算、國防特別條例等仍繼續卡關，相較於往年多在元宵節後才開議，第5會期將提早於過完年隔周、2月24日就開議，新興預算先行動支案、《公投法》憲法判決可交人民複決等案，及美台對等貿易協定審議，預計將是屆時攻防重點。

立院日前朝野協商，議定農曆年後立刻上工，2月24日開議；且因在野質疑台美對等關稅談判細節至今不透明，邀閣揆卓榮泰3月3日至立法院進行台美關稅專報，並備質詢。

廣告 廣告

即將接任下會期國民黨團書記長的林沛祥昨表示，新興預算先行動支案將是下個會期重中之重，民進黨一路阻擋，本來本會期就可先動支的TPASS等新興預算，竟然要拖到下會期才能二讀，只要冷凍期一過，國民黨一定以民生優先來處理。

此外，林沛祥說，國防特別條例、115年度中央政府總預算案也因為執政黨的固執，賴清德總統堅持不來立院國情報告，行政院不依法編列預算，因此兩案直至此會期結束都無法處理，如果行政部門不改變態度，想必下會期朝野也將繼續僵持；至於下會期優先法案部分，將待國民黨智庫召開立法研習會，才會詳細討論。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱重申，希望國眾兩黨回歸立法院正軌，期盼下個會期盡速將中央政府總預算案交付審查，而不是先行動支只占其中2.4％的新興預算。

民眾黨團表示，按照黨內2年條款規範，包括黃國昌在內6位白委辭職，另有新任立委即將報到，因此下個會期的優先法案仍在討論中；不過這個會期未完成修法的「不在籍投票」以及《人工生殖法》，仍會在下個會期列為黨團優先法案，力拚通過。