【2月3日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Secretary of War Pete Hegseth today kicked off a multistate tour in support of the nation's defense industrial base by paying a visit to a shipyard in Newport News, Virginia.

Dubbed the "Arsenal of Freedom Tour," the monthlong campaign aims to engage with the DIB at various stops throughout the country.

廣告 廣告

"On this tour, we'll be traveling from the shipyards of the coast to the factories of the heartland to see the work being done by the military and our partners in American manufacturing, to usher in a new golden age of peace through strength -a revival of our industrial base-all-American, made by the best Americans," Hegseth told the crowd.

He added that he believes the nation's treasured freedoms are only as secure as the defense arsenal is strong, and that nothing is more important than securing those freedoms.

"I'm here to thank you - the men and women assembled here today-who are designing and constructing our weapons of war that my children and yours, my grandchildren and yours, will rely upon to ensure the peace, stability and security of the United States," Hegseth said.

中譯：

美國戰爭部長赫格塞斯今天在維吉尼亞州紐波特紐斯展開一項橫跨多州的巡迴行程，首站走訪當地造船廠，表達對國防工業基礎的支持。

這項為期1個月的行動名為「自由兵工廠巡迴」，目的是下鄉到全國各地與國防工業基礎部門互動。

赫格塞斯對現場群眾表示：「在這次巡迴中，我們將從沿海的造船廠一路走到內陸核心地帶的工廠，親眼看看軍方與美國製造業夥伴正在進行的工作，藉此開啟一個以實力促進和平的新黃金時代，即重振我們的工業基礎，完全美國製造，由最優秀的美國人所完成。」

他進一步補充說，他相信國家所珍視的自由，其安全程度取決於國防軍工體系是否足夠強大，沒有任何事情比確保這些自由更為重要。

赫格塞斯表示：「我今天來到這裡是為了感謝在場的各位，正是你們在設計並打造我們的戰爭武器，讓我們的子孫能夠依賴這些力量來確保美國的和平、穩定與安全。」

─關鍵軍語─

※DIB：國防工業基礎

（取自DVIDS網站）