【2月4日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
The Ukrainian army has eliminated more than 90,000 Russian troops over the past three months, President Volodymyr Zelensky announced on Jan. 5 after meeting with Digital Transformation Minister Mykhailo Fedorov, who is expected to lead the Defense Ministry soon.
The news follows Zelensky's Jan. 2 nomination of Fedorov, Ukraine's deputy prime minister and minister of digital transformation, to head the Defense Ministry.
Fedorov has led the Ministry of Digital Transformation since 2019 and is the only minister whose post has remained unchanged during Zelensky’s presidency.
Zelensky and Fedorov discussed the changes the minister will potentially implement in his new role. Fedorov is expected to present draft decisions within a week aimed at strengthening Ukraine's defense capabilities, according to Zelensky's statement.
"Of course, Ukraine is fully committed to diplomacy and wants to end this war as soon as possible. But Russia is not demonstrating a similar approach and is prolonging its aggression," Zelensky said.
中譯：
烏克蘭總統澤倫斯基1月5日表示，在過去3個月內，烏克蘭軍隊已殲滅超過9萬名俄羅斯士兵。此番說法是在他與數位轉型部長費多羅夫會面後所發表；費多羅夫預計不久便會接掌國防部。
這項消息是在澤倫斯基1月2日提名身兼烏克蘭副總理與數位轉型部長的費多羅夫出任防長之後發布。
費多羅夫自2019年起掌管數位轉型部，是澤倫斯基執政任內唯一職位始終未曾更動的部長。
澤倫斯基與費多羅夫在會談中討論了他出任新職可能推動的改革方向。根據澤倫斯基的聲明，費多羅夫預計在一週內提出強化烏克蘭防衛能力的決策草案。
澤倫斯基表示：「當然，烏克蘭完全致力於外交手段，並希望盡快結束這場戰爭。但俄羅斯並未展現相同的態度，反而持續延長其侵略行為。」
-關鍵軍語-
※eliminate：殲滅
※digital transformation：數位轉型
（達志影像／美聯社）
