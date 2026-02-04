【2月5日】看軍聞學英語

■林國賓

An international media association has denounced the Israeli government’s continued refusal to lift its ban on unrestricted media access to Gaza, despite the ceasefire in the embattled enclave.

The Foreign Press Association (FPA) issued a statement on Tuesday expressing its "profound disappointment" with the government, which had told the Supreme Court two days earlier that the ban should be maintained due to "security reasons".

Israel, which has barred foreign journalists from independently entering Gaza since the war started in October 2023, was responding to an FPA petition seeking free and unfettered access for foreign journalists to the devastated territory.

The organisation, which represents journalists from international news organisations working in Israel, Gaza and the occupied West Bank, pledged to submit a "robust response" to the court in the coming days.

"Instead of presenting a plan for allowing journalists into Gaza independently and letting us work alongside our brave Palestinian colleagues, the government has decided once again to lock us out." the FPA statement said.

一個國際媒體組織譴責以色列政府，持續拒絕解除媒體不受限制進入加薩地區的禁令，儘管該衝突地區已實施停火。

外國記者協會週二發表聲明，對以色列政府表達「深切失望」。以國政府2天前向最高法院表示，基於「安全理由」，應維持現行禁令。

自2023年10月戰爭爆發以來，以色列一直禁止外國記者獨立進入加薩。此一立場是針對外國記者協會向法院提出的請願而作出的回應，該請願要求允許外國媒體自由、無阻地進入遭到嚴重破壞的地區進行採訪。

該協會代表在以色列、加薩及約旦河西岸工作的國際新聞機構記者，矢言將在未來幾天向法院提交一份「強而有力的回應」。

外國記者協會在聲明中指出：「以色列政府沒有提出任何允許記者獨立進入加薩、讓我們與勇敢的巴勒斯坦同業並肩工作的計畫，反而再度決定將我們拒於門外。」

-關鍵軍語-

※unrestricted：不受限制的

※ceasefire：停火

（達志影像／歐新社）