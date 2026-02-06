【2月7日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

A rare sighting of one of four “Doomsday” aircraft owned by the US Air Force being on the move has sparked concern amid growing tensions across the globe.

The specially converted Boeing 747 E-4B Nightwatch is used in emergencies, including that of 9/11, and is designed to serve as a command post for the US President and top military officials in the event of catastrophic events-even a nuclear war, thus the "Doomsday Plane" nickname.

廣告 廣告

The aircraft was seen arriving at LAX late on Thursday January 8, then departing around 2.30pm PST Friday, followed by a C-17, as seen on Airline Videos Live.

Outlets report that this could be the first time in its 50-year history that a "Doomsday Plane" has been caught on camera in flight, although on 11 September 2001, an aircraft closely resembling an E-4B was spotted and filmed circling the Washington, D.C. area by journalists and civilians, after the attack on the Pentagon.

The aircraft has also been filmed providing travel support outside the US for the Secretary of Defense and his staff to ensure Title 10 command and control connectivity.

中譯：

隨著全球緊張局勢升高，美國空軍4架「末日飛機」的其中1架，罕見被目擊正在執行飛行任務，引發外界關注。

這架經特別改裝的波音747 E-4B「夜巡者」，曾在911事件等緊急情況下出任務，其設計目的是在發生災難性事件、甚至核戰時，作為美國總統與軍方高層的空中指揮所，因此被稱為「末日飛機」。

根據飛機直播頻道《Airline Videos Live》畫面，該機於週四、1月8日深夜降落在洛杉磯國際機場，並於太平洋標準時間週五下午約2時30分起飛，由1架C-17運輸機跟隨。

有媒體報導，這可能是該型飛機服役50年來，首次被拍到在空中飛行的畫面。不過，2001年9月11日五角大廈遇襲後，曾有1架外型極為相似的飛機在華盛頓特區上空盤旋，被記者與民眾拍攝到。

E-4B也曾被拍攝到在美國境外執行任務，為國防部長及其幕僚提供出行支援，以確保《美國法典》第10編所規定的指揮與管制通聯不中斷。

- 關鍵軍語 -

※command post：指揮所

※catastrophic：災難性的