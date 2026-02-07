【2月8日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
The Swiss Guards, who have protected popes for the last five centuries, now have a new uniform.
The mostly wool uniform is the recreation of a historic military dress for use at galas and other important dinners and will not replace the iconic red, orange, and blue "grand gala" uniforms for which the guards are famous.
The Swiss-made garments were paid for by a benefactor and cost 2,000 euros (around $2,300) apiece. According to Swiss Guard Commander Christoph Graf, they represent "a link between the present and the past."
The 135 guards in the world’s smallest but oldest army will don the new uniforms for the first time at a dinner the night before the Oct. 4 ceremony to swear in this year’s recruits.
The swearing-in ceremony, when the new guards promise to protect the pope, if necessary with their lives, was postponed from the traditional date of May 6 due to the timing of the conclave that elected Pope Leo XIV.
The May 6 date marks the 1527 battle known as the Sack of Rome, when 147 guards lost their lives defending Pope Clement VII from the army of the mutinous Holy Roman Empire. It is the most significant and deadly event in the history of the Pontifical Swiss Guard, which was established by Pope Julius II in 1506 and is responsible for Vatican security together with the Vatican gendarmes.
中譯：
負責保護教宗長達5個世紀的瑞士衛隊，如今有了一套全新的制服。
這套以羊毛為主的制服是復刻歷史軍裝，主要用於慶典與其他晚宴等重要場合，並不會取代衛隊著名的紅、橙、藍三色「大禮服」制服。
這批瑞士製造的服裝由一位捐助者出資，每套造價2000歐元（約2300美元）。瑞士衛隊指揮官葛拉夫表示，這套新制服象徵著「現在與過去的連結」。
這支全球規模最小、但歷史最悠久的軍隊共有135名衛兵，他們於（2025年）10月4日新兵宣誓儀式前一晚的晚宴中，首次穿上這套新制服。
宣誓儀式是新進衛兵正式宣誓效忠、並承諾在必要時以生命保護教宗。該儀式原定每年5月6日舉行，但今年（2025年）因選出教宗良十四世的樞密會議時程因素而延期。
5月6日這天，標誌著1527年的一場戰役，史稱「羅馬之劫」。當時147名瑞士衛兵在抵抗神聖羅馬帝國叛軍、保護教宗克萊孟七世時殉職。這是宗座瑞士衛隊歷史上最重大、也最慘烈的事件。該衛隊由教宗儒略二世於1506年成立，並與梵蒂岡憲兵共同負責梵蒂岡的安全。
-關鍵軍語-
※uniform：制服
※military dress：軍裝
