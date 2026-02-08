【2月9日】看軍聞學英語

■林國賓

Ukrainian Air Force pilots operating F-16 fighter jets were forced to revise NATO-taught air combat tactics after returning from training abroad, as the methods proved unsuitable for the realities of combat near the front line in Ukraine, according to a report published by Militarnyi citing official Air Force video footage.

In comments shown in the video, one Ukrainian F-16 pilot said that the tactics taught during partner training were based on conflicts fought previously by Western air forces and did not fully account for the dense air defense and fighter threat environment present in Ukraine. "When we returned home from training, we faced reality: the tactics we were taught abroad do not fully fit the war we are fighting," the pilot said.

"We had to sit down and think through how we would operate-how we would destroy cruise missiles, strike drones, and fight the enemy near the front line," he said.

The Air Force pilot said the front is saturated with Russian surface-to-air missile systems and combat aircraft, making air operations particularly dangerous.

根據軍事媒體《Militarnyi》引用烏克蘭空軍官方影片所發布的報導，烏克蘭空軍F-16戰鬥機飛行員在結束海外訓練返國後，不得不修改北約所教授的空戰戰術，因為這些戰術並不適合烏克蘭前線的實際作戰環境。

影片中1名烏克蘭F-16飛行員表示，盟國訓練中傳授的戰術主要基於西方空軍過去所參與的戰爭，未能充分考量烏克蘭戰場上高度密集的防空系統與敵方戰機威脅。該名飛行員說：「當我們結束訓練回到國內後，所面對的現實是，在國外學到的戰術，並不完全適用於我們正在進行的這場戰爭。」

他說：「我們必須坐下來重新思考該如何作戰，如何摧毀巡弋飛彈、打擊無人機，以及在前線附近與敵軍交戰。」

該名空軍飛行員表示，前線地區布滿俄羅斯的地對空飛彈系統與戰鬥機，使空中作戰變得極其危險。

─關鍵軍語─

※front line：前線

※surface-to-air：地對空

（取自烏克蘭空軍「X」）