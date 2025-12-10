2朋友相約玩射龍門輸143萬 遭逼簽本票強擄警清晨攻堅救人

2名男子因積欠賭債而被押回住處拿錢，警方攻堅救出被害人，並逮捕一名男子。（圖／翻攝Threads @hhh19820215）

新北市淡水區10日發生擄人案，2名男子到北市玩「射龍門」，卻分別輸140萬和3萬元，2人被逼簽本票，債主還開車載輸3萬的被害人回家拿錢，輸140萬元者則自行騎車在後跟隨，並趁隙報警，警方獲報後立即前往攻堅救人，但全案疑點重重，相關案情仍須釐清。

警方調查，2被害人受邀到台北市玩撲克牌，局方起初稱「隨便玩玩」、「不用算錢」，2人分別輸了140萬元和3萬元，局方瞬間翻臉，要求2人付錢，他們只好簽下本票。

輸3萬者則稱自己願意回住處拿錢立刻償還，於是由局方的24歲葉姓男子開車，載著他回淡水住家，另一名被害人則是騎車跟隨，並趁隙報警求助，全案這才曝光。

警方獲報後立刻出動大批警力，前往攻堅救人，成功救出2被害者並逮捕葉男，但全案疑點重重，警方懷疑背後另有隱情，相關案情則仍待進一步調查釐清。

