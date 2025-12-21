2未成年台男在日本當車手！涉詐80歲婦逾百萬元 警方設局當場抓捕

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

日本警方近日在山口縣下松市設局成功逮捕兩名台籍未成年車手，涉嫌詐騙一名80多歲女性730萬日圓（約台幣146.33萬元）。兩名嫌犯年僅18歲與19歲，20日以詐欺未遂罪現行犯被捕，案件仍涉及其他共犯，警方正持續追查幕後指使者。

日本警方近日在山口縣下松市設局成功逮捕兩名台籍未成年車手，涉嫌詐騙一名80多歲女性730萬日圓（約台幣146.33萬元）。（示意圖／Unsplash）

根據日本東京放送電視台（TBS）新聞網引述警方調查指出，兩名嫌犯自12月10日至20日期間，多次致電該名女性，冒充日本公安委員會及金融廳職員，謊稱女性涉及毒品案件，須檢查銀行資金並暫時代為保管，藉以誘騙交付現金730萬日圓。不過由於該女性先前已兩度遭遇相同詐騙手法，累計損失逾1000萬日圓（約200.46萬台幣），家屬察覺異狀後向警方報案。

廣告 廣告

警方指示受害女性配合「假裝受騙」演出，將警方準備的代替現金包裹放置於自宅地點，藉此引蛇出洞。嫌犯取包裹時即遭警方當場逮捕。山口縣下松警署表示，本案可能涉及組織性詐騙犯罪，調查仍在進行中。

目前警方尚未對兩名嫌犯是否坦承犯行做出說明，並表示不排除為組織性犯罪，將持續擴大追查相關共犯及幕後指使者。

更多FTNN新聞網報導

直奔新千歲竟變火球！北海道機場巴士高速公路起火 41人驚險全數逃生

台灣有事說延燒至聯合國！中方要求撤回 日大使回擊「不恰當、離題」

日本福岡巨蛋附近驚傳持刀刺人！2人受傷緊急送醫 60多歲男嫌犯仍在逃

