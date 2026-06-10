2杯冷飲下肚…7歲陸童「腸扭轉」進ICU 醫：4類人別碰冰
天氣炎熱，不少人會喝冷飲「涼一下」，大陸河南鄭州一名7歲男孩日前接連喝了兩杯冰飲下肚，竟導致「腸扭轉」送進ICU急救。醫生提醒，小孩、老人、腸胃弱以及孕婦和經期女性夏天最好「別碰冰」。
冰冷、高糖且含氣 增腸扭轉發生機率
綜合陸媒報導，7日下午鄭州高溫炎熱，男童在外跑跑跳跳，大汗淋漓，於是先喝下一瓶冰可樂解渴，玩一玩又喝下冰鎮奶茶。不料，過沒多久，男童便出現腹部劇痛且越來越痛，家人見狀立即將他送醫。
經檢查後，醫師診斷男童罹患急性腸扭轉。由於病情危急，院方立即安排進入ICU治療，所幸經搶救後情況逐漸穩定。
醫生解釋，大量冰冷、高糖且含氣飲料在短時間內進入腸胃，極易引發腸道急症。夏天人體體溫高，腸胃和血管都處於擴張狀態，突然倒進一大堆冰，就像給滾燙的玻璃杯直接沖冰水，當接近0℃至4℃的冰飲快速進入胃腸道時，可能導致平滑肌劇烈痙攣，使腸道蠕動失去正常節奏，增加腸道發生扭轉的風險。
此外，可樂等碳酸飲料進入體內後會釋放大量二氧化碳氣體，在腸道痙攣的情況下，氣體迅速膨脹，可能進一步加重腸道負擔，增加腸扭轉發生機率。
除了腸胃突然受冷，蠕動猛地加快，導致肚子疼、拉肚子外，體表血管突然收縮，不僅影響散熱，還可能讓血壓波動，出現頭暈心慌，本身有高血壓、腸胃病的朋友，更是容易誘發舊疾。
「4類人群」夏天最好別碰冰
醫師特別提醒，下列「4類人群」夏天最好別碰冰。一是3歲以下的小朋友：腸胃功能還沒發育完全，冷刺激很容易引起腹痛腹瀉；二是老年人：隨著年齡增長，腸胃功能衰退，血管彈性也差，冷刺激容易誘發腸胃病和心血管問題；三是本身腸胃不好的人：經常胃疼、拉肚子，有慢性胃炎、腸易激綜合征的朋友，吃冰很容易加重症狀；四是特殊時期的女性：孕婦和經期女性，身體狀態特殊，儘量別吃太冰的，避免引起身體不適。
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