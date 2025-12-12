2杯高粱下肚隔天撞車！他「死了」還被起訴…法官認違背程序打臉檢察官

記者陳弘逸／台東報導

台東縣男子涉嫌酒駕肇事，人在偵查期間就死亡，未料，檢方仍將他起訴，移審法院。（示意圖／PIXABAY）

台東縣李姓男子在家喝2杯高粱酒，隔天開小貨車上路車禍，被警方測出酒精濃度達每公升1.55毫克，被依公共危險罪移送。李男在偵查期間就死亡，未料，檢方仍將他起訴，移審法院，法官發現檢方未因被告死亡裁定「不起訴處分」，而逕自提起公訴，認起訴程序自屬違背規定，因此，不經言詞辯論，不受理判決。

判決指出，李男今年9月18日在家中喝2杯高粱酒，隔天上午開小貨車上路，卻在途中肇事，追撞他車，被到場處理員警酒測發現吐氣所含酒精濃度達每公升1.55毫克，被依公共危險罪移送。

警詢、偵訊期間，李男都坦承犯行，被檢方依刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪起訴，並於9月30日聲請簡易判決處刑，然而，人卻在10月1日死亡，檢方卻在8日聯繫地方法院。

承審法官發現，檢方起訴前，李男就已經死亡，卻未「不起訴處分」，而逕自提起公訴移審法院，認起訴程序自屬違背規定，因此，不經言詞辯論，不受理判決。

